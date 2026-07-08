İttifak liderleri bugün 'yeni NATO'nun' en önemli toplantısı için Beştepe'de bir araya geliyor.

İttifakın geleceğini belirleyecek olan "NATO 3.0"ın ilk toplantısında Ukrayna ve Rusya arasında 4 yıldır süren savaş, İran ve ABD arasındaki son çatışmalar ve bu bağlamda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konuşalacak.

Belki de en önemli konu ise, ABD'nin NATO ülkelerinin birincil güvenlik garantörü rolünden çekilme kararı olacak. ABD'nin savunma yükünü azaltmasıyla müttefik ülkelerin savunma yükünü üstlenmesi bekleniyor.

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