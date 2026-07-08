Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun üye ülkelerinin üst düzey karar alıcılarının toplanarak ittifakın ortak amaçlarını belirleyen konseydir.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 9. maddesi uyarınca kurulan Konsey, NATO'yu 3. ve 5. madde uyarınca savaşa çağırma hakkına sahip.

ABD, Fransa, Japonya, Türkiye ve Almanya gibi üst düzey ülkelerin söz sahibi olduğu Konsey ortak savunma ilkesi altında batı ülkelerinin genel savunma politikasını da belirler.

Bu politikalar, savunma harcamalarını, teknoloji paylaşımlarını, müttefik orduları destekleyen lojistik hatlarını ve siyasi çalışma gruplarını kapsar.

Konsey toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar, Örgütün faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsamaktadır ve genellikle Konseyin talebi üzerine alt komiteler tarafından hazırlanan rapor ve tavsiyelere dayanmaktadır.

Aynı şekilde, özellikle Washington Antlaşması’nın 4. maddesi uyarınca, konular Genel Sekreter veya ulusal temsilcilerden herhangi biri tarafından gündeme getirilebilir.

KONSEY'İ KİMLER OLUŞTURUYOR?

NATO’nun tüm üye ülkelerinin temsilcileri, Kuzey Atlantik Konseyi’nde bir koltuğa sahiptir.

Konsey, “Daimi Temsilciler” (veya “Büyükelçiler”) düzeyinde, dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde ve devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanabilir.

Konseyin kararları, hangi düzeyde toplanırsa toplansın aynı statüye ve geçerliliğe sahiptir.

NAC’ye Genel Sekreter başkanlık eder. Genel Sekreterin yokluğunda toplantılara Genel Sekreter Yardımcısı başkanlık eder. Konseyde en uzun süredir görev yapan Büyükelçi, Konsey dekanı unvanını alır.

Esas olarak törensel bir işlevi olan dekan, örneğin yeni bir Genel Sekreter seçimi sırasında toplantıları düzenlemek ve tartışmalara başkanlık etmek gibi daha spesifik bir başkanlık rolü üstlenmek üzere çağrılabilir.

Dışişleri bakanları toplantılarında, bir ülkenin dışişleri bakanı onursal başkanlık görevini üstlenir. Bu görev, İngilizce alfabe sırasına göre üye ülkeler arasında her yıl dönüşümlü olarak devredilir.

Büyükelçiler, İngilizce alfabe sırasına göre milliyetlerine göre masanın etrafında otururlar. Aynı prosedür, NATO komite yapısının tamamında uygulanır.