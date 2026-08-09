Yeni nesil suç örgütlerinin en büyüklerinden "Boyun Grubu"nun lideri Barış Boyun’un annesi Emine Boyun yaşamını yitirdi. Ailenin uzun yıllar yaşadığı Kasımpaşa'daki Büyük Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında suç örgütü liderinin çelenkleri dikkat çekti.

YERALTI DÜNYASI AKIN ETTİ

Evrensel'den Sadık Güleç'in haberine göre, suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya’da, eşi, kardeşi ve yeğeni ise Türkiye’de tutuklu bulunurken, Silivri Cezaevi’nde yer alan ağabeyi Zafer Boyun güvenlik gerekçesiyle cenaze törenine getirilmedi. Son dönemde evine yapılan polis baskını sonrası fenalaştığı iddia edilen anne Emine Boyun'un cenazesine katılanlar, alışılagelmiş yeraltı dünyası profilinden farklı olarak siyah tişörtlü, spor giyimli ve çoğunlukla 30'lu yaşlardaki kişilerden oluştu.

ÇETE İSİMLİ VE ŞİFRELİ ÇELENKLER DİKKAT ÇEKTİ

Cami çevresinde emniyet güçlerinin uzaktan takiple güvenlik önlemi aldığı törende, gönderilen çelenkler dikkat çekti. "Barış Boyun Ailesi" yazılı kırmızı güllerden oluşan çelengin yanı sıra, örgüt iddianamelerinde adı geçen ve şu an yapıyı yönettiği belirtilen Mert Gültepe ile "Kimsesizler" grubu adına gönderilen çelenkler ön plana çıktı.

Çelenklerin üzerinde "Kimsesizler Şerzan Kipan", "Kimsesizler Mustafa Çim" gibi açık isimlerin yanı sıra "KOSOVALI", "SIRBİSTANLI", "Siverekli Nedim" ve "Malatyalı Kenan" gibi şifreli unvanların yer aldığı görüldü. Kılınan namazın ardından Emine Boyun'un naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.