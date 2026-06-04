İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Vega AVM, sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla gündeme geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu alışveriş merkezinin dış cephesinde hasar oluştu.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, saldırı sırasında AVM’nin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Ancak alışveriş merkezinin bazı bölümlerinde maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Saldırının motosikletli isimler tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle olayın arkasında yeni nesil çetelerin olduğunu değerlendiriyor.