İlk olay, 24 Eylül’de Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemi oldu. Ardından 28 Eylül’de Başakşehir’de başka bir iş yeri hedef alındı. 7 Ekim’de Esenyurt’ta bir iş yerine yönelik kurşunlama girişimi yaşandı.

9 Ekim’de Güngören’de O.İ.T.’ye ait araç kundaklanırken, aynı gün başka bir iş yerine de silahlı saldırı düzenlendi. Eylemlerin devamında 15 Ekim’de Bayrampaşa’daki bir kafe, 20 Ekim’de ise Esenyurt’taki başka bir iş yeri kurşunlandı.

6’sı çocuk 9 şüpheli gözaltında

Yedi ayrı eyleme ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüphelinin yakalanması amacıyla 23 Ekim’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 6’sı 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Firari 2 şüpheli aranıyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, haklarında yakalama çalışması yürütülen firari 2 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma, söz konusu kurşunlama ve kundaklama eylemlerinin suç örgütleriyle bağlantısının ve şüphelilerin olaylardaki rollerinin belirlenmesi amacıyla sürdürülüyor.