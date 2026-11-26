ABD'de geliştirilen BOMBARD, tek yönlü saldırı görevleri için tasarlandı. Jet motoruyla çalışan sistem, saatte 378 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor. Azami kalkış ağırlığı 127 kilogram olan İHA, 50 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Şirket, yeni platformun özellikle uzun menzilli operasyonlarda kullanılmasını ve düşük maliyetli seri üretime uygun olmasını hedefliyor.

GPS OLMADAN DA GÖREV YAPABİLİYOR

BOMBARD'ın öne çıkan özelliklerinden biri, uydu navigasyon sinyallerinin engellendiği ortamlarda da uçuşunu sürdürebilecek şekilde tasarlanması oldu.

Yerden fırlatılan insansız hava aracı, otonom uçuş kabiliyetine sahip. Böylece belirlenen görevleri sürekli insan kontrolüne ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek.

Sistemde ayrıca farklı görev ihtiyaçlarına göre değiştirilebilen modüler faydalı yük arayüzü bulunuyor. Bu özellik sayesinde İHA'nın taşıdığı ekipman ve görev yükü, operasyonun gereksinimlerine göre uyarlanabilecek.

BOMBARD, Açık Komuta ve Kontrol (Open C2) altyapısıyla da uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Bu sayede farklı komuta sistemleriyle birlikte kullanılabilmesi amaçlanıyor.

ÖZEL MOTORUYLA SERİ ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Yeni İHA'da geleneksel turbojet motorlardan farklı olarak darbeli jet motoru kullanılıyor. Pulse-jet olarak adlandırılan bu sistem, yakıt ve havanın yanma odasında aralıklı şekilde ateşlenmesiyle itki oluşturuyor.

Yanma sonucunda ortaya çıkan yüksek basınçlı gazlar, motorun egzoz bölümünden dışarı atılarak hava aracının ilerlemesini sağlıyor. İşlem sürekli tekrarlandığı için motor itki üretmeye devam ediyor.

Darbeli jet motorlarının en önemli avantajlarından biri, geleneksel jet motorlarında bulunan karmaşık kompresör ve türbin sistemlerine ihtiyaç duymaması. Daha az hareketli parçaya sahip tasarım, üretim sürecinin basitleştirilmesine olanak tanıyor.

Vector, bu motor mimarisi sayesinde BOMBARD'ın daha kolay ve yüksek adetlerde üretilebilmesini hedefliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DA ÜRETİLECEK

BOMBARD projesinin yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Vector'ın Suudi Arabistan'daki ortak girişimi SR2Vector aracılığıyla sistemin yerel üretiminin yapılması planlanıyor.

Riyad'daki üretim faaliyetleri kapsamında İHA'nın SKYWASP adıyla üretilmesi öngörülüyor. Böylece Suudi Arabistan'ın uzun menzilli insansız hava aracı kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Vector CEO'su Andy Yakulis, Washington'da düzenlenen savunma etkinliğinde BOMBARD'ın bir versiyonunun uçuş testlerini tamamladığını açıkladı.

Şirket, yeni sistemin geliştirilmesinde Ukrayna savaşından elde edilen deneyimlerin etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle uzun menzilli, tek yönlü saldırı İHA'larının modern çatışmalarda giderek daha fazla kullanılması, bu tür platformlara yönelik ilgiyi artırıyor.

BOMBARD'ın birim fiyatı ve kaç adet üretileceği ise henüz açıklanmadı.