Restoran kültürü dünyada hızla değişiyor. Artık müşteriler yalnızca iyi bir yemek yemek için değil; atmosferi, hikayesi ve kendilerine sunduğu deneyim için restoranları tercih ediyor.

Ancak bu dönüşümün merkezinde hâlâ mutfak ve şef dokunuşu yer alıyor.

Sektörde uzun yıllardır aktif olarak mutfağın içinde olan şef ve Yeşildağlar Et’in kurucusu Serkan Yeşildağ, gastronomide yaşanan bu değişimi hem sahadan hem de üretimin içinden okuyan isimlerden biri.

Gastronomi sektörü son yıllarda “deneyim ekonomisi” kavramıyla yeniden tanımlanıyor. Ancak Yeşildağ’a göre tüm bu dönüşümün temelinde hala mutfak var: “Bir restoranın dekorasyonu, servisi ya da konsepti ne kadar güçlü olursa olsun, eğer mutfakta bir karakter yoksa o deneyim eksik kalır. Şefin tabağa koyduğu imza, aslında markanın en güçlü kimliğidir.”

Yeni nesil müşterinin beklentilerinin arttığını vurgulayan Yeşildağ, artık lezzetin tek başına yeterli olmadığını ancak lezzetin hâlâ belirleyici unsur olduğunu ifade ediyor: “Misafir artık ne yediğini bilmek istiyor.

Etin kaynağından pişirme tekniğine, kullanılan baharatlardan sunuma kadar her detay önemli. Şeffaf, özenli ve karakterli bir mutfak anlayışı olmazsa, diğer hiçbir unsur tek başına yeterli değil.”

Konsept değil, mutfak vizyonu belirleyici olacak

Yeşildağ, yıllar içinde geliştirdiği konseptlerle yalnızca restoran değil; özgün lezzetler ve güçlü bir mutfak dili oluşturmayı hedefledi.

Kasap’ın Mutfağı, I.S.E ve Gurme Steakhouse gibi markalarda menülerin karakterini doğrudan şekillendiren Yeşildağ, şef kimliğini tüm projelerinin merkezine koyuyor.

Sektörde konsept restoranların öne çıktığı bir dönemde, Yeşildağ bu kavrama daha farklı bir yerden yaklaşıyor: “Konsept dediğimiz şey aslında mutfağın bir yansıması olmalı.

Sadece dekorasyonla ya da isimle konsept oluşturulmaz. Eğer mutfağın bir ruhu yoksa, o konsept uzun ömürlü olmaz.”

Farklı markalarla farklı deneyimler sunmasının temelinde de bu yaklaşım yatıyor. Her projede mutfak kurgusunu baştan ele alan Yeşildağ, menüleri bulunduğu lokasyona, hedef kitleye ve gastronomi trendlerine göre yeniden tasarlıyor.

Yeşildağ’a göre gelecekte gastronomi sektöründe öne çıkacak olanlar, sadece iyi işletmeciler değil; mutfağa yön verebilen şefler olacak:

“Restoran işletmeciliği elbette önemli ama mutfak vizyonu olmadan sürdürülebilir başarı mümkün değil.

İnsanlar artık sadece yemek yemeye değil, iyi yemek yemeye geliyor. Bu farkı yaratan da doğrudan şeftir.”