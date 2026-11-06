Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının iki farklı yeni nesil suç örgütü üyelerinin karıştıkları silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama, araç kundaklama ve yağma eylemlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. 07.10.2026 ile 30.10.2026 tarihleri arasında Esenyurt ve Güngören ilçelerinde gerçekleştirilen birden fazla eyleme ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu suç örgütleri adına hareket ederek, eylemlere iştirak ettikleri değerlendirilen 2’si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında 06.11.2026 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul, Bursa ve Adana illerinde 18 adreste arama ve suç eşyalarına elkoyuldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.