Yunan polisi yeni nesil Türk çetesi Daltonlara ait bir silah kaçakçılığı ağına darbe indirdi. 'Yunan FBI' olarak anılan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Komotini şehri yakınlarında ruhsatsız 25 tabanca ele geçirdi.

Yunan müfettişler baskın sonucu ele geçirilen sevkiyatı "Türkiye'den Meriç sınır bölgesi yoluyla devam eden silah akışının son halkası" olarak tanımladı.

Yunan ekipleri Selanik'ten gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler Gümülcine yakınlarındaki bir taşra yolunda Nissan Almera marka bir aracı durdurdu.

Aracın bagajında nem ve pastan korunmak için naylon ambalajlara sarılmış 25 adet tabanca bulundu.

Siyah bir valizin içinde saklanan ve üzerinde hiçbir marka veya seri numarası bulunmayan bu "hayalet silahlar" nedeniyle 29 yaşındaki Yunan sürücü gözaltına alındı.

Yetkililer bu ateşli silahların Glock tarzı tabancalara benzediğini belirtti. Benzer bir operasyon yine Daltonlara karşı yapılmış ve 147 silah ele geçirilmişti.

DALTONLARIN SİLAH AĞI

Gözaltına alınan Yunan vatandaşı şüpheli, ifadesinde o sabah silahları 300 Euro karşılığında Gümülcine'ye taşımak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Zanlı, polis fotoğraflarını inceledikten sonra kendisini yönlendiren elebaşının adının "Mehmet" olduğunu teşhis etti. Ele geçirilen silahları bu kişinin sağladığı öğrenildi.

Ele geçirilen 'Hayalet Silahlar'

Soruşturma kapsamında Dedeağaç bölgesinden 43 yaşındaki bir kişi daha yakalandı. Bu kişinin 2012 yılından beri Meriç bölgesinde göçmen kaçakçılığı suçundan daha önce iki kez tutuklandığı ortaya çıktı.

Müfettişler Meriç üzerinden kaçırılan bu silahların Yunanistan ve Batı Avrupa'da faaliyet gösteren Türk organize suç örgütlerine ulaştırılmak istendiğini vurguladı.

Polis belgelerinde bu silahların özellikle İspanya'daki cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı olaylarıyla bağlantılı olan Daltonlar ve Baygaralar çetelerinin üyelerine gönderilmesinin amaçlandığı ifade etti.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Bu son operasyon 2025 yılının başından beri bölgede yaşanan benzer birçok vakanın ardından geldi.

Yunan sahil güvenliği Ocak 2025 tarihinde Dedeağaç açıklarında bir teknede 61 tabanca ile 3 bin mermi ele geçirmişti.

Ekim 2025 tarihinde ise Tychero köyü yakınlarından sınırı geçen göçmenlerin sırt çantalarında 147 adet Glock tipi tabanca ile 173 adet dolu şarjör bulunmuştu.

Sınırda yaşanan bu yasadışı hareketlilik uluslararası makamların da dikkatini çekti. Europol yakın zamanda İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan makamlarının katıldığı büyük bir operasyonu koordine etti.

Bu operasyonda Türkiye'den İspanya'ya silah taşıyan ve Katalonya'dan Türkiye'ye işlenmiş esrar kaçıran bir şebeke hedef alındı.