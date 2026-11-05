Tarihin en çok konuşulan kahinlerinden Nostradamus'un kehanetleri yüzyıllardır tartışılıyor. ABD'li yazar John Hogue ise yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi.

"Yeni Nostradamus" olarak anılan Hogue, 2028'den önce dünyayı etkileyebilecek 3 büyük tehlikeye dikkat çekti. Nükleer çatışma, 27 yıl sürebilecek savaşlar ve küresel ekonomik kriz bu tahminlerin başında geliyor.

2028'den önce nükleer savaş tehlikesi

Nostradamus'un yazılarını inceleyen ve yorumlayan John Hogue, dünyanın giderek daha tehlikeli bir döneme girdiğini savunuyor. İngiliz The Sun gazetesine konuşan yazar, özellikle Orta Doğu'daki gerilimin nükleer çatışmaya dönüşebileceğini öne sürdü.

Hogue, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir nükleer saldırı konusunda kararsız olduğunu iddia etti. Ona göre geleneksel silah stoklarının azalması, ülkeleri daha tehlikeli seçeneklere yöneltebilir.

Yazar, böyle bir gelişmenin yalnızca bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebileceğini düşünüyor. İran'a yönelik olası bir saldırının ardından farklı ülkelerin de çatışmaya dahil olabileceği uyarısında bulunuyor.

27 yıl sürecek savaş iddiası

Hogue'un dikkat çektiği ikinci tehlike ise uzun yıllar devam edebilecek savaşlar. Bu tahminini Nostradamus'a atfedilen eski bir kehanete dayandırıyor.

Söz konusu kehanette, "Üçüncü Deccal" olarak tanımlanan Mabus'un ortaya çıkışından ve 27 yıl sürecek kanlı bir savaştan söz ediliyor.

Hogue, Mabus isminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adının baş harfleriyle bağlantılı olabileceğini ileri sürüyor. Yazara göre prensin ani bir suikast ya da kaza sonucu hayatını kaybetmesi, küresel ölçekte yeni bir krizi tetikleyebilir.

Bu gelişmenin ardından dünyanın uzun süreli kıtlık, susuzluk ve kaosla karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.

Küresel ekonomik kriz kapıda mı?

John Hogue'un üçüncü tahmini ise dünya ekonomisiyle ilgili. Yazar, uluslararası çatışmaların büyümesi halinde enerji fiyatlarının hızla yükselebileceğini belirtiyor.

Petrol ve diğer yakıtların pahalanması, ülkeler arasındaki ticareti zorlaştırabilir. Artan maliyetler de enflasyonu tetikleyebilir. Hogue'a göre bu gelişmeler, 2028'in sonuna kadar büyük bir küresel ekonomik krize yol açabilir.

Yazar, ABD'nin dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik gücünün de aynı dönemde gerileyeceğini öne sürüyor.

ABD için 2028'e kadar çöküş öngörüsü

Hogue, ABD'nin küresel liderliğinin 2028'den önce ciddi biçimde zayıflayacağını iddia ediyor. Bu tahminini "Shofar'ın Sessizliği" adını verdiği astrolojik bir döneme bağlıyor.

Eylül 2026'da başladığını ve Eylül 2028'e kadar süreceğini söylediği bu 24 aylık dönemin ABD için önemli sonuçlar doğuracağını savunuyor.

Yazara göre ülke, bu süreçte geri dönüşü zor bir güç kaybı yaşayabilir. Ancak Hogue'un bütün bu değerlendirmeleri kişisel yorumlarına ve astrolojik çıkarımlarına dayanıyor. Söz konusu kehanetlerin bilimsel olarak doğrulanmış bir dayanağı bulunmuyor.