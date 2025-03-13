Craig Hamilton-Parker, diğer adlarıyla 'Yeni Nostradamus' ve 'Kıyamet Kahini' 4 Mart'ta YouTube kanalında yaptığı aylık öngörüler videosunda birtakım tahminlerde bulundu. Eşi Jane ile birlikte çalışan 'ruhani medyum', önemli olayları doğru tahmin etmesiyle ün kazandı.

Daha önce COVID-19 pandemisini, Brexit'i, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü ve 2024'te eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini önceden bildiği iddia edilen 'kahin', bu kez de çarpışan gemileri önceden bildi.

Craig'in, geçen günlerde Kuzey Denizi'nde bir kargo gemisinin petrol tankeriyle çarpışmasından günler önce bu tahmini yayınında aktardığı ortaya çıktı. YouTube kanalında paylaştığı videoda Hamilton-Parker, şunları kaydetti: "Bir geminin ya da bir şeyin tehlikede olduğunu gördüm ve yakında bir petrol tankeriyle ilgili bir sorun çıkacağını hissediyorum. Bu bir tür gemi, belki bir petrol tankeri ya da yolcu gemisi olabilir ama çevre kirliliğiyle ilgili bir durum olacak gibi görünüyor."

7 GÜN SONRA SÖYLEDİKLERİ ÇIKTI

Yayından tam 1 hafta sonra yani 11 Mart'ta, MV Solong adlı gemi Kuzey Denizi'nde bir petrol tankeriyle çarpıştı ve büyük bir yangın çıktı. Yorkshire kıyılarında MV Stena Immaculate gemisinin büyük bir ateş topuna dönüşmesiyle onlarca kişi hayati risk yaşadı. Ancak yaklaşık 18 bin ton yakıtın denize sızmasına engel olunamadı...