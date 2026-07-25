İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Pazartesi günü Washington’a hareket edeceği duyuruldu.

Ziyaret, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a gelme taleplerinin üst üste reddedilmesi veya ertelenmesinin ardından duyuruldu.

Ziyaret kapsamında Netanyahu’nun Salı günü Beyaz Saray’da Başkan Trump ile bir araya geleceği ve hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham’ın cenaze törenine katılacağı ifade edildi.

YENİ OPERASYONLARIN BAŞLANGICI MI?

Görüşme, Trump’ın İran’a yönelik büyük askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Söz konusu adımların, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ilk günlerindeki "Epik Öfke Operasyonu" gibi, İsrail ile ortak askeri operasyon içerebileceği belirtiliyor.

Netanyahu ile yapılacak buluşmanın, Trump’ın karar alma süreci ve iki ülke arasındaki askeri koordinasyon açısından kritik önem taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Netanyahu’nun gelecek hafta Washington’a gidecek olması, o tarihe kadar bölgede büyük bir askeri tırmanma yaşanmayabileceğine işaret ediyor.

Ancak İran ile daha önce yaşanan gerilim süreçlerinde, hem ABD hem de İsrail’in olası askeri saldırılar öncesinde yanıltma taktiği olarak üst düzey ziyaret açıklamaları yaptığı biliniyor.

ÜST ÜSTE REDDEDİLMİŞTİ

Netanyahu, Trump’ın bir buçuk yıl önce göreve dönmesinden bu yana Oval Ofis’te kendisiyle 6 kez bir araya gelerek diğer tüm dünya liderlerinden daha fazla görüşme gerçekleştirdi.

Buna karşın İsrail Başbakanı’nın son dönemde Washington’da Demokratlar, Trump’ın yakın çevresi ve Trump yanlısı sağcı taban arasında ciddi bir tepkiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Netanyahu geçen hafta Trump ile görüşme talebinde bulunmuş ancak randevu alamamıştı.

Ardından seyahatini merhum Senatör Lindsey Graham’ın taziye merasiminin ertelenmesi nedeniyle ertelediğini açıklamıştı.

Bazı Beyaz Saray yetkilileri geçen hafta Netanyahu’nun görüşmeyi zorla gerçekleştirmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Çarşamba günü Axios’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Oval Ofis görüşmesine dair temasların sürdüğünü ancak kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtmiş, Perşembe günü ise Trump Axios’a yaptığı açıklamada Graham’ın cenazesi için kentte bulunması halinde Netanyahu ile görüşeceğini ifade etmişti.