Yeni kurallar yalnızca egzozdan çıkan zararlı gazlarla sınırlı kalmayacak. Frenlerden yayılan parçacıklar, lastik aşınması ve elektrikli otomobillerin batarya dayanıklılığı da denetim kapsamına alınacak. Böylece araçların çevreye verdiği zararın daha geniş ölçütlerle değerlendirilmesi hedefleniyor.

FREN VE LASTİKLER İÇİN YENİ DÖNEM

Euro 7 düzenlemesinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, fren sistemlerinden kaynaklanan parçacık kirliliğine sınır getirilmesi olacak. Özellikle yoğun trafikte sık sık fren yapan araçların çevreye yaydığı ince parçacıkların azaltılması amaçlanıyor.

Lastiklerin yol yüzeyiyle temas ederken aşınması sonucu ortaya çıkan parçacıklar da yeni standartlara dahil edilecek. Bu alandaki teknik şartlar kademeli olarak uygulanırken üreticilerin daha çevreci fren ve lastik sistemleri geliştirmesi gerekecek.

Elektrikli otomobiller de yeni kurallardan muaf olmayacak. Egzoz emisyonu bulunmayan bu araçlar, fren ve lastik aşınmasından kaynaklanan kirlilik nedeniyle düzenlemenin kapsamına girecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BATARYALARI DA KONTROL EDİLECEK

Yeni düzenleme, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin bataryaları için de dayanıklılık şartları getiriyor. Bataryaların belirli kullanım süreleri ve kilometreler boyunca asgari kapasitesini koruması zorunlu olacak.

Bu sayede bataryaların kısa sürede performans kaybetmesinin önlenmesi ve araçların kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Üreticilerin yalnızca satış sırasında değil, uzun süreli kullanımda da belirlenen standartları karşılaması gerekecek.

Euro 7 kuralları, 29 Kasım 2026'dan itibaren Avrupa Birliği'nde ilk kez tip onayı alacak yeni otomobil modellerine uygulanacak. Bir yıl sonra, 29 Kasım 2027'de ise genel olarak AB'de satılacak tüm yeni otomobilleri kapsayacak.