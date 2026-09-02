Konya’da yaşayan elektrik teknikeri İbrahim Ekici ile radyoloji teknikeri eşi Mine Ekici’nin hayatının, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa ararken yaklaşık 4 yıl önce tanıştıkları belediye işçisi Hüseyin Sarıbaş ile değişti.

(Belediye İşçisi - Üfürükçü Hüseyin Sarıbaş)

"270 RUHANİ ASKERLE DOLAŞIYORUM"

Sarıbaş’ın kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askerle dolaşan ve “seçilmiş kişi” olarak tanıttı.Sarıbaş, Ekici çiftini çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiğine inandırdı, cennet ve yeniden diriliş vadetti ve ölüm tarihleri verdi. Sarıbaş, ayrıca Mine Ekici ile “safkan veliaht çocuk” sahibi olmaları gerektiği konusunda da İbrahim Ekici’yi ikna etti. Sarıbaş, kendisinin ve Mine’nin içine “üç harfli” girdiğini, çocuk yaptıklarında aslında kendilerinin değil bu varlıkların çiftleşeceğini ve “safkan” bir çocuk doğacağını söyledi. İbrahim Ekici’nin de bu süreçte ölmesi ve öldükten sonra cennete gideceğine inandırıldı.

(Radyoloji Teknikeri Mine Ekici)

"SAĞLIKÇI OLMASINA RAĞMEN EŞİNE MÜDAHALE ETMEDİ"

İbrahim Ekici, kendisine söylenilen 21 Ağustos ölüm tarihinden aylar önce, 31 Mart 2024’te hayatını kaybetti. Ekici’nin kız kardeşi Penbe Hanım, ağabeyinin ölümünden Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş’tan şüphelendiğini söyledi. Penbe Hanım’ın anlatımına göre İbrahim Ekici, 31 Mart sabahı saat 04.00-05.00 sıralarında evde fenalaştı. Mine Ekici’nin sağlıkçı olmasına rağmen eşine müdahale etmediği, saat 07.00 sıralarında Hüseyin Sarıbaş’ı aradığı ve ambulansın ancak 08.40 civarında çağrıldığı iddia edildi. Mine Ekici ise radyoloji teknikeri olduğunu, ilkyardım eğitimleri sayesinde ambulans gelene kadar eşine kalp masajı yaptığını savundu.

(Elektrik Teknikeri İbrahim Ekici)

"ADAMI ÖLDÜRDÜM, ÇOCUĞU YARIM BIRAKTIM"

Müge Anlı’nın canlı yayında açıkladığı telefon kayıtları ve mesajlaşmalar da dosyayla ilgili tartışmaları artırdı. İbrahim Ekici’nin annesi Saliha Ekici ve kuzeni Cengiz’in de katıldığı yayında, Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasındaki bir telefon görüşmesinin tape kayıtları paylaşıldı. İddiaya göre İbrahim Ekici’nin hayatını kaybettiği saatlerde gerçekleşen görüşmede Mine Ekici’nin, “Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım; adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım! Niye böyle yapıyorsun?” dediği, Sarıbaş’ın ise “Hiçbir şey yapma, normal yaşamına devam et” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı. Mine Ekici, yayında Sarıbaş’la ilgili iddiaları kabul ederken, kendilerinin onun söylediklerine inandırıldığını söyledi.

(İbrahim Ekici'nin Yakınları)

"ÜFÜRÜKÇÜDEN VELİAHT OLACAKTI"

Hüseyin Sarıbaş ise hakkındaki iddiaların önemli bölümünü reddetti ve “veliaht çocuk” fikrini kendisinin ortaya atmadığını savundu. Sarıbaş, bu söylemin Mine’nin içine girdiğini iddia ettiği “Meryem” isimli varlıktan geldiğini öne sürerek Mine’ye arkadaşının eşi olduğu için dokunmayacağını söyledi. Mine Ekici ise “Üfürükçü Hüseyin’i eşimin halasının oğlu Müjdat buldu. Numarasını ondan aldık. Safkan çocuğu Hüseyin istedi. Bize vadettiği şey; çocuğun iyileşecek. Çocuğumuzun üzerinden oynadı bize” dedi. Ekici ayrıca kendisine “seçilmiş safkan kişi” olduğunun ve Sarıbaş’la birlikte olup onun soyunun devamını sağlayacağının söylendiğini belirterek, “Bizi bunlara inandırdı” ifadelerini kullandı.

ÜFÜRÜKÇÜLÜKTEN 6 AY CEZA ALMIŞ

Müge Anlı, Hüseyin Sarıbaş’ın daha önce aldığı 6 aylık cezanın İbrahim Ekici’nin ölümüyle ilgili olmadığını, cezanın “üfürükçülük” davasından kaynaklandığını belirtti. Anlı’nın yayında aktardığı bilgilere göre asıl yargılama şimdi başlayacak. Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş’ın, “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçlamasıyla Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı belirtildi. Dosyadaki soruşturma ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.