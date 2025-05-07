*** Okuyacağınız metin Axios'tan derlenmiştir.

Papa Francis'in halefi, dünya çapında 1,4 milyardan fazla üyesi olan bir Katolik Kilisesi'ni devralacak. Ancak etkisinin kilisenin çok ötesine ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik meçhul. Bu seçim neden önemli?

Neden önemli: Papalar bugün sadece kilise doktrinini ve yönetimini denetlemiyorlar; barış anlaşmalarını teşvik edebilen , hastalıklara karşı mücadeleyi hızlandırabilen ve nüfus artışını etkileyebilen küresel diplomatlar ve etkili kişilerdir.

Papa olarak geçirdiği on iki yıl boyunca Francis'in kararları dünya çapında milyonlarca Katolik ve Katolik olmayan insanı etkiledi. Mesajları evrenselleşti, kitlelere yayıldı. Francis, ülkelerin mültecilere onurlu davranması çağrısında bulunan, iklim değişikliğine karşı politikalar uygulayan, LGBTQ gibi gruplara daha iyi muamele edilmesini talep eden ve ülkeleri düşmanlıklara son vermeye çağıran önemli bir sesti.

Dünyanın dört bir yanından kardinal seçmenler, yeni bir papa seçmek için bir konklav adı verilen bir seçim başlatmak üzere bugün Vatikan Şehri'nde bir araya geldi.

Seçilen isim dünyanın en büyük ve tek dini örgütünün lideri olacak. Yeni piskoposları atayacak, kilisenin gündemine yön verecek ya da gündemi yönlendirecek ve küresel endişelere öncelik verecek.

GÜNDEM KİLİSEYİ AŞIYOR

Katolikler için papa, ilk papa olan Petrus'un doğrudan manevi soyundan gelen kişi olarak görülüyor; İsa'ya geri dönen, yaşayan ve kopmayan bir bağı temsil ediyor. Katolikler ayrıca papayı Mesih'in vekili (veya temsilcisi) olarak adlandırıyor.

Ancak Francis ve diğer papaların da sergilediği gibi, yeni papanın gündemi Katolik Kilisesi'nin çıkarlarını aşıyor, diyor Virginia Commonwealth Üniversitesi'nden Katolik Çalışmaları Başkanı Andrew Chesnut:

- Katolik Hristiyanlık inancına dayanan bu ahlaki gündemin büyük bir kısmı laik toplumda yankı buluyor.

Bazı tarihçiler, antikomünist Papa II. John Paul'ün ülkeleri nükleer silahlanmayı sonlandırmaya çağırarak Soğuk Savaş'ın sona ermesine ve nükleer bir savaşın önlenmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Papa Francis ise Kolombiya ve FARC isyancılarını on yıllardır süren savaşlarını sona erdirmeye zorladı ve ayrıca Obama yönetimini Küba ile ilişkilerde güçlü adımlar atmaya çağırdı.

KİLİSE HİTLER'E SESSİZ KALDI

Ancak Papalar da kriz karşısında bazen hiçbir şey yapmayarak bazen de yeterince yapmayarak dünya olaylarını etkileyebilir. Örneğin Papa Pius XII, Nazi Almanyası Yahudileri toplayıp toplama kamplarına doldururken II. Dünya Savaşı sırasında sessiz kaldığı için eleştirildi.

1960'larda Papa XXIII. John, kilise içindeki cinsel taciz iddialarını önemsiz göstermeye çalıştı ve konuşanları aforoz etmekle tehdit etti. 1980'lerde Papa II. John Paul, AIDS'ten muzdarip olanlar için şefkat çağrısında bulundu ancak HIV/AIDS'in yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için korunma önlemlerini onaylamadı. 2010 yılında Papa Benedict ise HIV'in yayılmasını önlemek için korunma önlemlerinin haklılığını yazdı.

Entrikalar: Papalar, yerel topluluklarda yaşananları bile etkileyebilir...

Bir papa, bazı durumlarda inananları önemli yerel konularda harekete geçmeye yönlendiren piskoposlar atar. Örneğin yıllarca, ülkenin en yoksul eyaleti olan New Mexico'daki yoksulluk karşıtları, okul öncesi eğitimini kitlelere yaymak için yasa çıkarmaya çalıştılar.

Papa Francis geldikten sonra ise, ağırdan alınan yasal mevzuat hızlandı. New Mexico'daki ruh hali değişti ve yasa kabul edildi. Yeni papa eğer tıpkı Francis gibi yoksulluğa odaklanırsa bazı kanun koyucular konuyu yeniden düşünmeye başlamalı.

Çünkü Papa birçok insan için ahlaki bir liderdir, sadece Katolikler için değil... Ve Fransis'in bıraktığı manevi boşluğu Vatikan'ın seçtiği yeni Papanın nasıl dolduracağı merakla beklenirken Katolikler desteğe ihtiyacı olan yaşlıları, aç çocukları ve gençleri kucaklayan bir dönemin daha gelmesini umutla bekliyor...

*** Axios - Russell Contreras