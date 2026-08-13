Yeni Parti'nin bağış kampanyasında güncel rakamlar paylaşıldı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ceylan kampanyaya 15 günde 143 bin 690 kişinin katıldığını ve toplam bağış miktarının 314 milyon 496 bin 657 liraya ulaştığını açıkladı.

Ceylan, ayrıca partilerin 2026 yılında aldığı yardım miktarlarını da paylaştı.

Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Vatandaşlarımız, Türkiye değişim istiyor. Milletimiz dayanışmayla yeni bir yol açıyor.

Milletin dayanışma çağrısı büyüyerek sürüyor.

YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasında 15 gün içinde 143.690 vatandaşımızın desteğiyle 314.496.657 TL bağış toplanmıştır.

Bu bağış; adalet arayanların, refah içinde yaşayacakları bir Türkiye isteyenlerin, çocuklarına daha güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin ortak iradesidir.

Her bağış, "Ben de varım" diyen bir vatandaşımızın sesi Türkiye'nin yarınlarına duyulan güvenin tezahürüdür.

Bu büyük yürüyüş; birkaç kişinin değil, kurtuluşa sevdalı bir milletin yürüyüşüdür.

YENİ PARTİ bir grubun değil, Türkiye'de değişime inanan milyonların partisidir.

Büyük yürüyüşümüze katkı sunan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Yolumuz uzun, engebeli ve sarp.

"Artık Türkiye için yeni bir dönem başlamalı" diyorsanız,

İktidar hedefine varmak; Türkiye'nin her bölgesinde daha fazla insana ulaşmak, daha güçlü bir parti örgütü kurmak ve milletimizin sesini daha gür duyurmak için büyük yürüyüşe siz de katılın.

Yeni Parti’yi siz kurdunuz, Büyütecek olanda sizlersiniz.

Türkiye'nin yarınlarını birlikte inşa etmek için tüm vatandaşlarımızı YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

Birlikte başaracak, Birlikte değiştirecek, Birlikte kazanacağız."