İzmir'de, aralarında Yeni Parti Buca kurucu ilçe yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi, partiden istifa ederek CHP'ye geçti.

Yeni üyeler için düzenlenen törende rozetleri CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş taktı.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan üyelerin yeniden partilerine döndüğünü belirtti.

Gümrükçü, üyelerin parti içindeki kriz nedeniyle CHP'den ayrıldığını savunarak İzmir'den başlayan "dönüşün" önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini öne sürdü.

'CEPHENİN ADI CHP'

CHP'nin kapılarının herkese açık olduğunu söyleyen Gümrükçü, "Memleket için bir kavga, gelecek için bir umut, kurtuluş için bir mücadele varsa o cephenin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.