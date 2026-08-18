YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayten'in tutukluluğuna neden olan iki ayrı hukuki süreç bulunuyor. İlk olarak, 3 Temmuz gecesi Burdur'da alkollü şekilde araç kullanırken trafik kazasına karıştı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Ayten, adliyeye sevk edildi ve savcılıkta ifadesi alındı. Bu süreçte adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak kazayla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi. Bu cezanın yanı sıra, daha önceden bulunan mükerrer dosya kapsamında da işlem yapılması gerektiği belirlendi.

Hakkında verilen 7 aylık hapis cezası ve eski dosya nedeniyle dün akşam tutuklanan Barış Ayten, cezaevine gönderildi.