YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde beklenen aday listeleri belli oldu.
Bin 202 kayıtlı delegenin blok liste yöntemiyle oylamasına sunulacak Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asil ve yedek adayları kesinleşti.
İşte 160 kişilik PM ve YDK listesinde yer alan isimler:
-
Fethi Açıkel
-
Sinan Adıyaman
-
İzzet Akbulut
-
Umut Akdoğan
-
Pınar Akgül Doğusoy
-
Zeliha Aksaz Şahbaz
-
Ertan Aksoy
-
Su Akyıldız
-
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
-
Abdul Ahad Andican
-
Özgür Ardıç
-
Saime Nilgün Arısan Eralp
-
Şeref Arpacı
-
Ednan Arslan
-
İbrahim Arslan
-
Murat Arslan
-
Mustafa Arslan
-
Güldem Atabay
-
Olgun Atilla
-
Murat Aydın
-
Ensar Aytekin
-
Yankı Bağcıoğlu
-
Murat Bakan
-
Ekrem Baki
-
Ayhan Barut
-
Saniye Barut
-
Bekir Başevirgen
-
Uğur Bayraktutan
-
Bilal Bilici
-
Ozan Bingöl
-
Cenk Boduç
-
Melis Asya Bozalı
-
Elif Gamze Bozo
-
Burhanettin Bulut
-
Özgür Ceylan
-
İlhan Cihaner
-
Mehmet Burak Çop
-
Çağlar Çağlayan
-
Utku Çakırözer
-
Murat Can
-
Mithat Çelikpala
-
Sercan Çiğgin
-
Meryem Gül Çiftçi Binici
-
Nail Çiler
-
Cumhur Çilesiz
-
Doğan Demir
-
Emre Demir
-
Talat Dinçer
-
Bedirhan Berk Doğru
-
Türkan Elçi
-
Yunus Emre
-
Zeynel Emre
-
Cemal Enginyurt
-
Hikmet Erbilgin
-
Ali Rıza Erdek
-
Bahattin Bahadır Erdem
-
Bülent Erdinç
-
Eylem Ertuğ Ertuğrul
-
Ali Abbas Ertürk
-
Aşkın Genç
-
Ali Gökçek
-
Gökçe Gökçen
-
Kübra Gökdemir
-
Burkay Güçyetmez
-
Ayşemin Gülmez
-
Elif Leyla Gümüş
-
İbrahim Öner Güncavdı
-
İsmet Güneşhan
-
Egemen Gürcün
-
Şengül Hablemitoğlu
-
Hikmet Yalım Halıcı
-
Elvan Işık Gezmiş
-
Metin İlhan
-
Özgür Erdem İncesu
-
Uğurcan İrak
-
Mühip Kanko
-
Erdem Kara
-
Özgür Karabat
-
Barış Karadeniz
-
Reşat Karagöz
-
Cem Karakeçili
-
Evrim Karakız
-
Ulaş Karasu
-
Yalçın Karatepe
-
Aykut Kaya
-
Seda Kaya Ösen
-
Veysel Onur Kaynar
-
Sevgi Kılıç
-
Sinem Kırçiçek
-
Okan Konuralp
-
Mustafa Murat Kubilay
-
Oğuz Kurdoğlu
-
Önder Kurnaz
-
Melih Meriç
-
Servet Mullaoğlu
-
Özgen Nama
-
Aylin Nazlıaka
-
Süreyya Öneş Derici
-
Ömer Önhon
-
Barış Övgün
-
Kadem Özbay
-
Gizem Özcan
-
Serkan Özcan
-
Talih Özcan
-
Turgay Özcan
-
Suat Özçağdaş
-
Turan Taşkın Özer
-
Ahmet Tuncay Özkan
-
Fahri Özkan
-
Tuğçe Hilal Özkan
-
Engin Özkoç
-
Ümit Özlale
-
Şule Özsoy Boyunsuz
-
Hasan Öztürk
-
Kayhan Pala
-
Andaç Pamuk
-
Evrim Rızvanoğlu Emir
-
Kerim Rota
-
Tolga Sağ
-
Ahmet Celal Emre Say
-
Selin Sayek Böke
-
Baran Seyhan
-
Sencer Solakoğlu
-
Sibel Süiçmez
-
Orhan Sümer
-
Polat Şaroğlu
-
Bülent Şık
-
Mehmet Tahtasız
-
Namık Tan
-
Mahmut Tanal
-
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
-
Gamze Taşçıer
-
Canan Taşer
-
Ayça Taşkent
-
Yüksel Taşkın
-
Aliye Timisi Ersever
-
Hakan Tiryaki
-
İsmet Tokdemir
-
Seyit Torun
-
Ömer Kaya Türkmen
-
Yaşar Tüzün
-
Emine Uçak Erdoğan
-
Cumhur Uzun
-
Mehmet Salih Uzun
-
Pınar Uzunokak
-
Arman Üney
-
Özlem Ünsal
-
İsmail Atakan Ünver
-
Berna Vural
-
Aylin Yaman
-
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
-
Hüseyin Yaşar
-
Deniz Yavuz Yılmaz
-
Barış Yıldız
-
Battal Yıldız
-
Emre Yılmaz
-
Deniz Yücel
-
Bülent Yücetürk
-
Mahir Yüksel
-
Gökhan Zeybek
PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ (YEDEK)
-
Fatma Köse
-
Erdal Kurutaş
-
Ekin İlğun
-
İlyas Şahin
-
Hasan Emre Akkuş
-
Güler Kocayiğit
-
Bilgi Taşkıran
-
Caner Arduç
-
Doğan Çakmak
-
Gökhan Aydın
-
Bünyamin Kıvrakdal
-
Duygu Çelik
-
Melis Türker
-
Levent Gürbüz
-
Mustafa Yıldırım
-
Öztürk Kaylan
-
Abdullah Çakır
-
Neşe Zengin
-
Gürbüz Erdağız
-
Hikmet Saatçi
-
Deniz Çankaya
-
İpek Dirim Kara
-
Tuana Tuncalı
-
Ahmet Dikici
-
Uğur Öner
-
Tevfik Kayhan Timurhan
-
Gizem Çetinkaya Ülker
-
Sinem Kaya
-
Mehmet Ali Özışık
-
Aydoğan Arslanca
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ (ASIL)
-
Erbil Aydınlık
-
Süleyman Bülbül
-
Oktay Tolga Büyükhilal
-
Deniz Çakır
-
Ertürk Çapın
-
Tuğçe Deveciler Koç
-
Çağdaş Karaküçük
-
Remzi Kazmaz
-
Erdoğan Kılıç
-
Nail Dursun Kırbaş
-
Gençosman Killik
-
Burcu Mazıcıoğlu
-
İsmet Özener
-
Özkan Tice
-
Murat Yıldız
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ (YEDEK)
-
Ali Güvenbaş
-
Işıl Nağme Evgin
-
Rıza Koçak
-
Cihan Önder Mercan
-
Korkmaz Öngel
-
Hakan Özer
-
Dilara Gürel
-
Furkan Kılıç
Ayrıntılar gelecek...