YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde beklenen aday listeleri belli oldu.

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Bin 202 kayıtlı delegenin blok liste yöntemiyle oylamasına sunulacak Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asil ve yedek adayları kesinleşti.

İşte 160 kişilik PM ve YDK listesinde yer alan isimler:

  1. Fethi Açıkel

  2. Sinan Adıyaman

  3. İzzet Akbulut

  4. Umut Akdoğan

  5. Pınar Akgül Doğusoy

  6. Zeliha Aksaz Şahbaz

  7. Ertan Aksoy

  8. Su Akyıldız

  9. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

  10. Abdul Ahad Andican

  11. Özgür Ardıç

  12. Saime Nilgün Arısan Eralp

  13. Şeref Arpacı

  14. Ednan Arslan

  15. İbrahim Arslan

  16. Murat Arslan

  17. Mustafa Arslan

  18. Güldem Atabay

  19. Olgun Atilla

  20. Murat Aydın

  21. Ensar Aytekin

  22. Yankı Bağcıoğlu

  23. Murat Bakan

  24. Ekrem Baki

  25. Ayhan Barut

  26. Saniye Barut

  27. Bekir Başevirgen

  28. Uğur Bayraktutan

  29. Bilal Bilici

  30. Ozan Bingöl

  31. Cenk Boduç

  32. Melis Asya Bozalı

  33. Elif Gamze Bozo

  34. Burhanettin Bulut

  35. Özgür Ceylan

  36. İlhan Cihaner

  37. Mehmet Burak Çop

  38. Çağlar Çağlayan

  39. Utku Çakırözer

  40. Murat Can

  41. Mithat Çelikpala

  42. Sercan Çiğgin

  43. Meryem Gül Çiftçi Binici

  44. Nail Çiler

  45. Cumhur Çilesiz

  46. Doğan Demir

  47. Emre Demir

  48. Talat Dinçer

  49. Bedirhan Berk Doğru

  50. Türkan Elçi

  51. Yunus Emre

  52. Zeynel Emre

  53. Cemal Enginyurt

  54. Hikmet Erbilgin

  55. Ali Rıza Erdek

  56. Bahattin Bahadır Erdem

  57. Bülent Erdinç

  58. Eylem Ertuğ Ertuğrul

  59. Ali Abbas Ertürk

  60. Aşkın Genç

  61. Ali Gökçek

  62. Gökçe Gökçen

  63. Kübra Gökdemir

  64. Burkay Güçyetmez

  65. Ayşemin Gülmez

  66. Elif Leyla Gümüş

  67. İbrahim Öner Güncavdı

  68. İsmet Güneşhan

  69. Egemen Gürcün

  70. Şengül Hablemitoğlu

  71. Hikmet Yalım Halıcı

  72. Elvan Işık Gezmiş

  73. Metin İlhan

  74. Özgür Erdem İncesu

  75. Uğurcan İrak

  76. Mühip Kanko

  77. Erdem Kara

  78. Özgür Karabat

  79. Barış Karadeniz

  80. Reşat Karagöz

  81. Cem Karakeçili

  82. Evrim Karakız

  83. Ulaş Karasu

  84. Yalçın Karatepe

  85. Aykut Kaya

  86. Seda Kaya Ösen

  87. Veysel Onur Kaynar

  88. Sevgi Kılıç

  89. Sinem Kırçiçek

  90. Okan Konuralp

  91. Mustafa Murat Kubilay

  92. Oğuz Kurdoğlu

  93. Önder Kurnaz

  94. Melih Meriç

  95. Servet Mullaoğlu

  96. Özgen Nama

  97. Aylin Nazlıaka

  98. Süreyya Öneş Derici

  99. Ömer Önhon

  100. Barış Övgün

  101. Kadem Özbay

  102. Gizem Özcan

  103. Serkan Özcan

  104. Talih Özcan

  105. Turgay Özcan

  106. Suat Özçağdaş

  107. Turan Taşkın Özer

  108. Ahmet Tuncay Özkan

  109. Fahri Özkan

  110. Tuğçe Hilal Özkan

  111. Engin Özkoç

  112. Ümit Özlale

  113. Şule Özsoy Boyunsuz

  114. Hasan Öztürk

  115. Kayhan Pala

  116. Andaç Pamuk

  117. Evrim Rızvanoğlu Emir

  118. Kerim Rota

  119. Tolga Sağ

  120. Ahmet Celal Emre Say

  121. Selin Sayek Böke

  122. Baran Seyhan

  123. Sencer Solakoğlu

  124. Sibel Süiçmez

  125. Orhan Sümer

  126. Polat Şaroğlu

  127. Bülent Şık

  128. Mehmet Tahtasız

  129. Namık Tan

  130. Mahmut Tanal

  131. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

  132. Gamze Taşçıer

  133. Canan Taşer

  134. Ayça Taşkent

  135. Yüksel Taşkın

  136. Aliye Timisi Ersever

  137. Hakan Tiryaki

  138. İsmet Tokdemir

  139. Seyit Torun

  140. Ömer Kaya Türkmen

  141. Yaşar Tüzün

  142. Emine Uçak Erdoğan

  143. Cumhur Uzun

  144. Mehmet Salih Uzun

  145. Pınar Uzunokak

  146. Arman Üney

  147. Özlem Ünsal

  148. İsmail Atakan Ünver

  149. Berna Vural

  150. Aylin Yaman

  151. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

  152. Hüseyin Yaşar

  153. Deniz Yavuz Yılmaz

  154. Barış Yıldız

  155. Battal Yıldız

  156. Emre Yılmaz

  157. Deniz Yücel

  158. Bülent Yücetürk

  159. Mahir Yüksel

  160. Gökhan Zeybek

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ (YEDEK)

  1. Fatma Köse

  2. Erdal Kuru­taş

  3. Ekin İlğun

  4. İlyas Şahin

  5. Hasan Emre Akkuş

  6. Güler Kocayiğit

  7. Bilgi Taşkıran

  8. Caner Arduç

  9. Doğan Çakmak

  10. Gökhan Aydın

  11. Bünyamin Kıvrakdal

  12. Duygu Çelik

  13. Melis Türker

  14. Levent Gürbüz

  15. Mustafa Yıldırım

  16. Öztürk Kaylan

  17. Abdullah Çakır

  18. Neşe Zengin

  19. Gürbüz Erdağız

  20. Hikmet Saatçi

  21. Deniz Çankaya

  22. İpek Dirim Kara

  23. Tuana Tuncalı

  24. Ahmet Dikici

  25. Uğur Öner

  26. Tevfik Kayhan Timurhan

  27. Gizem Çetinkaya Ülker

  28. Sinem Kaya

  29. Mehmet Ali Özışık

  30. Aydoğan Arslanca

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ (ASIL)

  1. Erbil Aydınlık

  2. Süleyman Bülbül

  3. Oktay Tolga Büyükhilal

  4. Deniz Çakır

  5. Ertürk Çapın

  6. Tuğçe Deveciler Koç

  7. Çağdaş Karaküçük

  8. Remzi Kazmaz

  9. Erdoğan Kılıç

  10. Nail Dursun Kırbaş

  11. Gençosman Killik

  12. Burcu Mazıcıoğlu

  13. İsmet Özener

  14. Özkan Tice

  15. Murat Yıldız

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ (YEDEK)

  1. Ali Güvenbaş

  2. Işıl Nağme Evgin

  3. Rıza Koçak

  4. Cihan Önder Mercan

  5. Korkmaz Öngel

  6. Hakan Özer

  7. Dilara Gürel

  8. Furkan Kılıç

160 kişilik PM listesi ve 15 kişilik YDK listesi bugün 1. Olağan Kurultayda, kayıtlı bin 202 delegenin onayına sunulacak.

 

Ayrıntılar gelecek...