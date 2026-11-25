YENİ Parti'de Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi'nin onayıyla belli oldu. Parti yönetimi; 14 idari görev ve 14 politika kurulu olmak üzere toplam 28 kişilik yeni kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.

Yeni yapılanmada Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirilirken, Parti Sözcüsü Salih Uzun oldu.

Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin’e, Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na, İdari ve Mali İşler ise Özgür Karabat’a emanet edildi. Seçim ve Hukuk İşleri’nden Gül Çiftci Binici, Yerel Yönetimler’den Yaşar Tüzün, Medya ve Kurumsal İletişim’den Burhanettin Bulut, Halkla İlişkiler’den Aylin Yaman sorumlu olacak. Siyasi Partilerle İlişkiler görevini Engin Özkoç, Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler’i İlhan Cihaner, Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler’i Gökçe Gökçen üstlendi. Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin’e, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu ise Yunus Emre’ye verildi.

YENİ Parti'deki yeni görevlendirmeler ise şöyle şekillendi:

İdari Görevler (14)

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü: Salih Uzun

Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici

Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün

Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut

Halkla İlişkiler: Aylin Yaman

Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin

Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre

Politika Kurulları (14)



Adalet Politikaları: Zeynel Emre



Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan



Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı

Dış Politika: Mitat Çelikpala



Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu



İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan



Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş



Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala



Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu



Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say



Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka



İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu



Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer



Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz