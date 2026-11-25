YENİ Parti'de Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi'nin onayıyla belli oldu. Parti yönetimi; 14 idari görev ve 14 politika kurulu olmak üzere toplam 28 kişilik yeni kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.
Yeni yapılanmada Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirilirken, Parti Sözcüsü Salih Uzun oldu.
Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin’e, Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na, İdari ve Mali İşler ise Özgür Karabat’a emanet edildi. Seçim ve Hukuk İşleri’nden Gül Çiftci Binici, Yerel Yönetimler’den Yaşar Tüzün, Medya ve Kurumsal İletişim’den Burhanettin Bulut, Halkla İlişkiler’den Aylin Yaman sorumlu olacak. Siyasi Partilerle İlişkiler görevini Engin Özkoç, Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler’i İlhan Cihaner, Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler’i Gökçe Gökçen üstlendi. Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin’e, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu ise Yunus Emre’ye verildi.
YENİ Parti'deki yeni görevlendirmeler ise şöyle şekillendi:
İdari Görevler (14)
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü: Salih Uzun
Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
Politika Kurulları (14)
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz