Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamanın parti bazlı sonuçları açıklandı. Toplam 592 milletvekilinin katılımı ve oy durumunun değerlendirildiği oylamada 467 Kabul, 87 Ret ve 7 Çekimser oy kullanılırken, 31 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Oylamada partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AKP: 268 kabul oyu ile tasarıya en büyük desteği veren parti oldu. 9 milletvekili oylamaya katılmazken ret veya çekimser oy çıkmadı (Toplam: 277).

Yeni Parti: 35 kabul ve 54 ret oyu ile parti içi bölünmenin yaşandığı dikkat çekti. 2 milletvekili ise oylamada yer almadı (Toplam: 91).

DEM Parti: 55 kabul oyu kullanırken 1 milletvekili oylamaya katılmadı (Toplam: 56).

Milliyetçi Hareket Partisi: 44 kabul oyu verdi, 2 milletvekili oylamaya katılmadı (Toplam: 46).

Cumhuriyet Halk Partisi: 29 kabul ve 2 ret oyu kullanırken, 14 milletvekili ile oylamaya en çok fire/katılımsızlık veren grup oldu (Toplam: 45).

İYİ Parti: 29 milletvekilinin tamamıyla firesiz bir şekilde blok "Ret" oyu kullandı (Toplam: 29).

Yeni Yol Partisi: 16 kabul, 3 çekimser ve 1 katılmayan üye ile oy kullandı (Toplam: 20).

Bağımsız Milletvekilleri: 7 kabul, 1 ret ve 2 katılmayan üye ile tabloya yansıdı (Toplam: 10).

Sayıca daha küçük gruplardan Hür Dava Partisi (4), Türkiye İşçi Partisi (3), Demokratik Bölgeler Partisi (2), Emek Partisi (2), Demokratik Sol Parti (1) ve Saadet Partisi (1) tamamen kabul yönünde oy kullanırken; Yeniden Refah Partisi 4 milletvekiliyle çekimser kaldı. Demokrat Parti ise tek milletvekiliyle ret oyu verdi.