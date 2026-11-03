Türkiye genelinde 3 bin sandık kurulması planlanan seçimde, 5 Kasım’a kadar partiye üye olan yurttaşlar oy kullanabilecek. MYK toplantısında kurultay hazırlıkları, fon krizi ve Sarıgül soruşturmasına ilişkin iddialar da ele alındı.

Kurultayda, partinin bağışlarla gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin kamuoyuna şeffaf bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Parti kurmayları, fon krizinin AKP seçmeninde ciddi tepkiye yol açtığını savunarak, Sarıgül soruşturması üzerinden gündeme getirilen iddiaların krizi gölgelemeyi amaçladığını öne sürdü.

Kurmaylar, Genel Başkan Özgür Özel hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir para alınmadığını ifade etti.