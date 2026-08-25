YENİ Parti’nin Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkez binasındaki tadilat ve hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Parti kurmayları ve personelin, 30 Ağustos Pazar günü itibarıyla yeni binaya taşınacağı öğrenildi. İLK TOPLANTILARA ÖZGÜR ÖZEL BAŞKANLIK EDECEK Genel Merkez, 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde düzenlenecek üç ayrı toplantıyla kapılarını faaliyete açacak. Açılış günü kapsamında Parti Meclisi (PM), Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek. Parti Meclisi toplantısının açılış bölümü basına açık olarak yapılacak ve Genel Başkan Özel, PM açış konuşmasını kamuoyuyla paylaşacak. YENİ BİNANIN YERLEŞİM PLANI NETLEŞTİ Dört kattan oluşan modern genel merkez binasında birimlerin çalışma alanları da belirlendi: En Üst Kat: Parti personeli için çalışma alanlarına ayrıldı.

Üçüncü Kat: Genel Başkanlık makamı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantı salonu yer alıyor.

Bir ve İkinci Katlar: MYK üyeleri için ayrılan 16 çalışma odası bulunuyor.

Giriş (Lobi): Basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için özel alanlar ve basın toplantı salonu yer alıyor.

Eksi 1 ve Eksi 2. Katlar: Eksi birinci katta PM toplantı salonu, eksi ikinci katta ise yemekhane ve sosyal alanlar hizmet verecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.