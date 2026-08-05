Meclis'te Çerçeve yasa gündemi devam ediyor. Meclise sunulan yasa teklifi hakkında partiler görüşlerini tek tek açıklarken YENİ Parti cephesinden resmi açıklama henüz yapılmadı.

TUTUM YARIN BELLİ OLACAK

Bugün YENi Parti’nin hukukçu isimleri ile teknik bir toplantı yapıldı. Yarın Özgür Özel Başkanlığında Milli Dayanışma ve Adalet Komisyonu üyeleri bir toplantı yapacak.

DESTEK VERMEYEN İSİMLER DE VAR

Yeni parti için de destek verenler gibi destek vermeyen bazı isimler de var ama tek bir karar çıkacak. Karar yarın belli olacak ancak Özgür Özel‘in bugünkü “tutumuz aynı” açıklamasına işaret edilerek ‘evet’ demeleri bekleniyor.