Yenilik Partisi’nin Yargıtay’a yaptığı başvurunun ardından isim krizi yaşayan YENİ Parti’de gözler, bugün saat 13.30’da toplanacak Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) çevrildi. ÜÇ SEÇENEK MASADA Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’den ismini değiştirmesini istemesinin ardından parti yönetiminin atabileceği olası adımlar da netleşmeye başladı. YENİ Parti yönetimi, isim konusunda üç seçeneği değerlendiriyor. Buna göre parti, ismini tamamen değiştirebilir, mevcut ismi revize edebilir ya da süreci Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyabilir. “HEMEN TESLİM OLMAYACAĞIZ” YENİ Parti kaynakları ise yaşanan gelişmeler karşısında “hemen teslim olma” gibi bir pozisyona girmeyeceklerini belirtti. Parti yönetiminin bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında isim krizine ilişkin seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. YENİ Parti’de isim kriziyle ilgili tartışmalar sürerken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partiye gönderdiği ihtarın ardından izlenecek hukuki süreç de gündeme geldi.

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