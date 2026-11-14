“Türkiye Yenileniyor” sloganıyla düzenlenecek kurultayın ilk gününde Genel Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in tek aday olarak katılacağı seçimde bin 202 delege oy kullanacak. Yeni Parti lideri Özel kurultay eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte salona “Pusulamız Millet” şarkısıyla giriş yaparak delegeleri selamladı. Selamlaşmanın ardından konuşmasına başlayan Özel konuşmasına başladı.

Kurultay, Özgür Özel'in konuşmasıya başladı. "Delegelerimizin tamamı toplandı. Kuruluş toplantımızı açıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz" diyen Özel, salondakileri saygı duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından salonda "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları atıldı.

BAHÇELİ YENİ PARTİ KURULTAYINA ÇELENK GÖNDERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultay'ına çelenk gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.

27 PARTİYE DAVET GÖNDERİLDİ, CHP LİSTE DIŞINDA KALDI

Kurultayın en çok dikkat çeken başlıklarından biri de siyasi parti temsilcilerine gönderilen davetiyeler oldu. YENİ Parti, kuruluş kurultayı kapsamında 27 siyasi partiye davet gönderirken CHP'yi davetli listesine dahil etmedi.

Parti kurmayları, davet tercihine ilişkin yaptıkları değerlendirmede, seçilmiş ve demokratik yollarla göreve gelmiş siyasi parti temsilcilerinin genel başkanlık düzeyinde davet edildiğini belirtti. CHP'nin davet edilmemesine ilişkin ise “Antidemokratik yollarla gelen bir partinin davet edilmemesi son derece doğal” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK

Özel’in konuşmasının ardından, genel başkanlık seçimi yapılacak. Genel Başkanlık seçiminin ardından kurultayın ilk günü tamamlanacak.

İKİNCİ GÜN 150 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ BELİRLENECEK

Kurultayın ikinci gününde ise delegeler, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kurucular Kurulu kararıyla tüzükte yapılan değişiklik doğrultusunda, daha önce 80 kişiden oluşan Parti Meclisi'nin üye sayısı 150'ye çıkarıldı. Yeni yapıda Parti Meclisi üç ayrı gruptan oluşacak. Buna göre 77 milletvekilinin yer aldığı yasama grubu, örgüt temsilcilerinden oluşan örgüt grubu ve uzmanlarla akademisyenlerin yer alacağı politika geliştirme grubu, partinin en üst karar organını oluşturacak.

Bin 202 delegenin oy kullanacağı seçimlerde tüzükte çarşaf liste yöntemi öngörülmesine rağmen, blok listeyle seçime gidilmesi yönündeki eğilimin ağırlık kazandığı belirtiliyor.