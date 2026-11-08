Yeni Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ön seçim sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Parti'de söz de karar da yetki de üyelerin!

Genel Başkanlık ön seçimimizi, Türkiye genelinde kurulan 2.502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamladık.

Şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlara göre, 639.454 üyemiz, %81,3 katılım oranıyla sandığa giderek oy kullandı.

Geçerli oyların tamamını alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı.

Sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, bu büyük ve tarihi demokrasi şöleninde emek veren örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz."

Yeni Parti'nin olağan ilk kurultayı 14-15 Kasım'da yapılacak.