YENİ Parti'nin kurultayında Parti Meclisi belli oldu. 160 kişilik yeni yönetim üç ana gruptan oluştu.

80 kişilik yasama grubu parlamentodaki çalışmalarla, 40 kişilik parti örgütü grubu teşkilat faaliyetleriyle, 40 kişilik politika geliştirme grubu ise partinin program ve politika hazırlıklarıyla ilgilenecek.

LİSTE DELİNMEDİ

Özgür Özel’in listeleri delinmedi. PM seçiminde en yüksek oy olan bin 92’şer oyu alan 22 isim; Ertan Aksoy, Ahat Andican, Nilgün Arısan Eralp, Şeref Arpacı, Murat Arslan, Bekir Başevirgen, Elif Gamze Bozo, Utku Çakırözer, Mitat Çelikpala, Nail Çiler, Doğan Demir, Emre Demir, Burkay Güçyetmez, Metin İlhan, Barış Karadeniz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Oğuz Kurdoğlu, Andaç Pamuk, Bülent Şık, İsmet Tokdemir ve Cumhur Uzun oldu. PM’deki isimler şu alanlarda çalışacak.

SOSYAL POLİTİKALAR

Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Emine Uçak Erdoğan, Murat Arslan, Sinan Adıyaman, Şengül Hablemitoğlu, Elif Gamze Bozo, Berna Rabia Vural, Arman Üney.

EKONOMİ POLiTiKALARI

Serkan Özcan, Kerim Rota, Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, Ozan Bingöl, Pınar Uzun Okakın, Cem Say, Öner Günçavdı, Murat Kubilay, Sencer Solakoğlu.

DIŞ POLİTİKA

Mitat Çelikpala, Nilgün Arısan Eralp ve Emre Demir.

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Yankı Bağcıoğlu, Engin Özkoç, Cumhur Çilesiz, Andaç Pamuk, Bülent Şık.

EĞİTİM POLİTİKALARI

Kadem Özbay, Suat Özçağdaş

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu:

Ankara Üniversitesi doktoralıdır ve Purdue Üniversitesi kadın çalışmaları programında araştırmalar yürüttü. Sosyal hizmetler, bakım politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Cem Say:

Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör. Yapay zekâ, kuramsal bilgisayar bilimi, hesaplama karmaşıklığı ve kuantum hesaplama üzerine uluslararası araştırmalar yürütüyor.

Berna Rabia Vural:

Roman toplumunun içinden gelen sivil toplum temsilcisi. Roman federasyonları, vakıfları ve derneklerinden oluşan 30 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle PM’de.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyesi. Adıyaman Sağlığı temel bir sosyal hak olarak ele alan çalışmalar yürütüyor.

Prof. Dr. Öner Günçavdı:

İTÜ’de profesör olarak büyüme, üretim yapısı ve gelir dağılımı üzerine uluslararası akademik çalışmalar yürüttü. Kalkınma iktisadı, sanayileşme ve yapısal dönüşüm alanlarında öne çıkmaktadır.

Dr. Bülent Şık:

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu. Pestisitler, toksik kimyasallar ve çevresel riskler üzerine araştırmalar yürüttü. Gıda güvenliği, halk sağlığı ve ekolojik adalet üzerine çalışıyor.

1-Fethi Açıkel

2-Sinan Adıyaman

3-İzzet Akbulut

4-Umut Akdoğan

5-Pınar Akgül Doğusoy

6-Zeliha Aksaz Şahbaz

7-Ertan Aksoy

8-Su Akyıldız

9-N. Altaca Kayışoğlu

10-Abdul Ahat Andican

11-Özgür Ardıç

12-S.Nilgün Arısan Eralp

13-Şeref Arpacı

14-Ednan Arslan

15-İbrahim Arslan

16-Murat Arslan

17-Mustafa Arslan

18-Güldem Atabay

19-Olgun Atilla

20-Murat Aydın

21-Ensar Aytekin

22-Yankı Bağcıoğlu

23-Murat Bakan

24-Ekrem Baki

25-Ayhan Barut

26-Saniye Barut

27-Bekir Başevirgen

28-Uğur Bayraktutan

29-Bilal Bilici

30-Ozan Bingöl

31-Cenk Boduç

32-Melis Asya Bozali

33-Elif Gamze Bozo

34-Burhanettin Bulut

35-Özgür Ceylan

36-İlhan Cihaner

37-Mehmet Burak Cop

38-Çağlar Çağlayan

39-Utku Çakırözer

40-Murat Çan

41-Mitat Çelikpala

42-Sercan Çığgın

43-Meryem Gül Çiftçi Binici

44-Nail Çiler

45-Cumhur Çilesiz

46-Doğan Demir

47-Emre Demir

48-Talat Dinçer

49-Bedirhan Berk Doğru

50-Türkan Elçi

51-Yunus Emre

52-Zeynel Emre

53-Cemal Enginyurt

54-Hikmet Erbilgin

55-Ali Rıza Erdek

56-B.Bahadır Erdem

57-Bülent Erdinç

58-Eylem Ertuğ Ertuğrul

59-Ali Abbas Ertürk

60-Aşkın Genç

61-Ali Gökçek

62- Gökçe Gökçen

63-Kübra Gökdemir

64-Burkay Güçyetmez

65-Aysemin Gülmez

66-Elif Leyla Gümüş

67-İbrahim Öner Günçavdı

68-İsmet Güneşhan

69-Egemen Gürcün

70-Şengül Hablemitoğlu

71-Hikmet Yalım Halıcı

72-Elvan Işık Gezmiş

73-Metin İlhan

74-Özgür Erdem İncesu

75-Uğurcan İrak

76-Mühip Kanko

77-Erdem Kara

78-Özgür Karabat

79-Barış Karadeniz

80-Reşat Karagöz

81-Cem Karakeçili

82-Evrim Karakoz

83-Ulaş Karasu

84-Yalçın Karatepe

85-Aykut Kaya

86-Seda Kaya Ösen

87-Veysel Onur Kaynar

88-Sevgi Kılıç

89-Sinem Kırçiçek

90-Okan Konuralp

91-Mustafa Murat Kubilay

92-Oğuz Kurdoğlu

93-Önder Kurnaz

94-Melih Meriç

95Servet Mullaoğlu

96-Özgen Nama

97-Aylin Nazlıaka

98-Süreyya Öneş Derici

99-Ömer Önhon

100-Barış Övgün

101-Kadem Özbay

102-Gizem Özcan.

103-Serkan Özcan

104-Talih Özcan.

105-Turgay Özcan

106-Suat Özçağdaş

107-Turan Taşkın Özer

108-Ahmet Tuncay Özkan

109-Fahri Özkan

110-Tuğçe Hilal Özkan

111-Engin Özkoç

112-Ümit Özlale

113-Şule Özsoy Boyunsuz

114-Hasan Öztürk

115-Kayıhan Pala

116-Andaç Pamuk

117-Evrim Rızvanoğlu Emir

118-Kerim Rota

119-Tolga Sağ

120-Ahmet Celal Cem Say

121-Selin Sayek Böke

122-Baran Seyhan

123-Sencer Solakoğlu

124-Sibel Suiçmez

125-Orhan Sümer

126-Polat Şaroğlu

127-Bülent Şık

128-Mehmet Tahtasız

129-Namık Tan

130-Mahmut Tanal

131-M.Sezgin Tanrıkulu

132-Gamze Taşcıer

133-Canan Taşer

134-Ayça Taşkent

135-Yüksel Taşkın

136-Aliye Timisi Ersever

137-Hakan Tiryaki

138-İsmet Tokdemir

139Seyit Torun

140-Ömer Kaya Türkmen

141-Yaşar Tüzün

142-Emine Uçak Erdoğan

143-Cumhur Uzun

144-Mehmet Salih Uzun

145-Pınar Uzun Okakın

146-Arman Üney

147-Özlem Ünsal

148-İsmail Atakan Ünver

149-Berna Vural

150-A.Sibel Yanıkömeroğlu

151-Aylin Yaman

152-Hüseyin Yaşar

153-Deniz Yavuzyılmaz

154-Barış Yıldız

155-Battal Yıldız

156Emre Yılmaz

157-Deniz Yücel

158-Bülent Yücetürk

159-Mahir Yüksel

160- Gökan Zeybek.

PM’YE 4 YENİ VEKİL

Tamamı milletvekillerinden oluşan önceki PM’nin ardından, 160 kişilik yeni PM aday listesinde 75 milletvekili ve milletvekili olmayan 85 isim yer aldı. Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Temmuzdaki 80 kişilik PM’ye göre listeye eklenen dört milletvekili oldu.

YDK’DA GÖREV DEGİŞİMİ

Önceki PM’de bulunan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Yüksek Disiplin Kurulu asıl aday listesinde yer aldı. Burcu Mazıcıoğlu ve Remzi Kazmaz da YDK asıl aday listesinde yer aldı. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı, avukat Bülent Yücetürk, önceki YDK’den yeni PM asıl listesine geçerken, Ali Güvenbaş ve Işıl Nağme Evgin YDK yedek listesinde yer buldu. Önceki YDK üyeleri Ahmet Tuna Soydemir, Buse Batyar, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Kubilay Cem Baran Fırat, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca ise yeni listelerde yer almadı. YENİ Parti’nin önceki YDK üyelerinden Mehmet Hadimi Yakupoğlu da kurultayda açıklanan yeni PM ve YDK asıl ve yedek aday listelerinde yer almadı.

SEKİZ KİŞİ LİSTEDE YOK

Temmuz ayında oluşturulan 80 kişilik PM’de bulunan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aliye Coşar, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı ve Mustafa Sarıgül açıklanan yeni PM ve YDK asıl ve yedek aday listelerinde yer almadı. Önceki PM üyesi Süleyman Bülbül ise YDK’YA geçti.