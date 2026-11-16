YENİ Parti'nin kurultayında Parti Meclisi belli oldu. 160 kişilik yeni yönetim üç ana gruptan oluştu.
80 kişilik yasama grubu parlamentodaki çalışmalarla, 40 kişilik parti örgütü grubu teşkilat faaliyetleriyle, 40 kişilik politika geliştirme grubu ise partinin program ve politika hazırlıklarıyla ilgilenecek.
LİSTE DELİNMEDİ
Özgür Özel’in listeleri delinmedi. PM seçiminde en yüksek oy olan bin 92’şer oyu alan 22 isim; Ertan Aksoy, Ahat Andican, Nilgün Arısan Eralp, Şeref Arpacı, Murat Arslan, Bekir Başevirgen, Elif Gamze Bozo, Utku Çakırözer, Mitat Çelikpala, Nail Çiler, Doğan Demir, Emre Demir, Burkay Güçyetmez, Metin İlhan, Barış Karadeniz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Oğuz Kurdoğlu, Andaç Pamuk, Bülent Şık, İsmet Tokdemir ve Cumhur Uzun oldu. PM’deki isimler şu alanlarda çalışacak.
SOSYAL POLİTİKALAR
Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Emine Uçak Erdoğan, Murat Arslan, Sinan Adıyaman, Şengül Hablemitoğlu, Elif Gamze Bozo, Berna Rabia Vural, Arman Üney.
EKONOMİ POLiTiKALARI
Serkan Özcan, Kerim Rota, Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, Ozan Bingöl, Pınar Uzun Okakın, Cem Say, Öner Günçavdı, Murat Kubilay, Sencer Solakoğlu.
DIŞ POLİTİKA
Mitat Çelikpala, Nilgün Arısan Eralp ve Emre Demir.
SAVUNMA VE GÜVENLİK
Yankı Bağcıoğlu, Engin Özkoç, Cumhur Çilesiz, Andaç Pamuk, Bülent Şık.
EĞİTİM POLİTİKALARI
Kadem Özbay, Suat Özçağdaş
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu:
Ankara Üniversitesi doktoralıdır ve Purdue Üniversitesi kadın çalışmaları programında araştırmalar yürüttü. Sosyal hizmetler, bakım politikaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.
Prof. Dr. Cem Say:
Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör. Yapay zekâ, kuramsal bilgisayar bilimi, hesaplama karmaşıklığı ve kuantum hesaplama üzerine uluslararası araştırmalar yürütüyor.
Berna Rabia Vural:
Roman toplumunun içinden gelen sivil toplum temsilcisi. Roman federasyonları, vakıfları ve derneklerinden oluşan 30 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle PM’de.
Prof. Dr. Sinan Adıyaman:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyesi. Adıyaman Sağlığı temel bir sosyal hak olarak ele alan çalışmalar yürütüyor.
Prof. Dr. Öner Günçavdı:
İTÜ’de profesör olarak büyüme, üretim yapısı ve gelir dağılımı üzerine uluslararası akademik çalışmalar yürüttü. Kalkınma iktisadı, sanayileşme ve yapısal dönüşüm alanlarında öne çıkmaktadır.
Dr. Bülent Şık:
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu. Pestisitler, toksik kimyasallar ve çevresel riskler üzerine araştırmalar yürüttü. Gıda güvenliği, halk sağlığı ve ekolojik adalet üzerine çalışıyor.
1-Fethi Açıkel
2-Sinan Adıyaman
3-İzzet Akbulut
4-Umut Akdoğan
5-Pınar Akgül Doğusoy
6-Zeliha Aksaz Şahbaz
7-Ertan Aksoy
8-Su Akyıldız
9-N. Altaca Kayışoğlu
10-Abdul Ahat Andican
11-Özgür Ardıç
12-S.Nilgün Arısan Eralp
13-Şeref Arpacı
14-Ednan Arslan
15-İbrahim Arslan
16-Murat Arslan
17-Mustafa Arslan
18-Güldem Atabay
19-Olgun Atilla
20-Murat Aydın
21-Ensar Aytekin
22-Yankı Bağcıoğlu
23-Murat Bakan
24-Ekrem Baki
25-Ayhan Barut
26-Saniye Barut
27-Bekir Başevirgen
28-Uğur Bayraktutan
29-Bilal Bilici
30-Ozan Bingöl
31-Cenk Boduç
32-Melis Asya Bozali
33-Elif Gamze Bozo
34-Burhanettin Bulut
35-Özgür Ceylan
36-İlhan Cihaner
37-Mehmet Burak Cop
38-Çağlar Çağlayan
39-Utku Çakırözer
40-Murat Çan
41-Mitat Çelikpala
42-Sercan Çığgın
43-Meryem Gül Çiftçi Binici
44-Nail Çiler
45-Cumhur Çilesiz
46-Doğan Demir
47-Emre Demir
48-Talat Dinçer
49-Bedirhan Berk Doğru
50-Türkan Elçi
51-Yunus Emre
52-Zeynel Emre
53-Cemal Enginyurt
54-Hikmet Erbilgin
55-Ali Rıza Erdek
56-B.Bahadır Erdem
57-Bülent Erdinç
58-Eylem Ertuğ Ertuğrul
59-Ali Abbas Ertürk
60-Aşkın Genç
61-Ali Gökçek
62- Gökçe Gökçen
63-Kübra Gökdemir
64-Burkay Güçyetmez
65-Aysemin Gülmez
66-Elif Leyla Gümüş
67-İbrahim Öner Günçavdı
68-İsmet Güneşhan
69-Egemen Gürcün
70-Şengül Hablemitoğlu
71-Hikmet Yalım Halıcı
72-Elvan Işık Gezmiş
73-Metin İlhan
74-Özgür Erdem İncesu
75-Uğurcan İrak
76-Mühip Kanko
77-Erdem Kara
78-Özgür Karabat
79-Barış Karadeniz
80-Reşat Karagöz
81-Cem Karakeçili
82-Evrim Karakoz
83-Ulaş Karasu
84-Yalçın Karatepe
85-Aykut Kaya
86-Seda Kaya Ösen
87-Veysel Onur Kaynar
88-Sevgi Kılıç
89-Sinem Kırçiçek
90-Okan Konuralp
91-Mustafa Murat Kubilay
92-Oğuz Kurdoğlu
93-Önder Kurnaz
94-Melih Meriç
95Servet Mullaoğlu
96-Özgen Nama
97-Aylin Nazlıaka
98-Süreyya Öneş Derici
99-Ömer Önhon
100-Barış Övgün
101-Kadem Özbay
102-Gizem Özcan.
103-Serkan Özcan
104-Talih Özcan.
105-Turgay Özcan
106-Suat Özçağdaş
107-Turan Taşkın Özer
108-Ahmet Tuncay Özkan
109-Fahri Özkan
110-Tuğçe Hilal Özkan
111-Engin Özkoç
112-Ümit Özlale
113-Şule Özsoy Boyunsuz
114-Hasan Öztürk
115-Kayıhan Pala
116-Andaç Pamuk
117-Evrim Rızvanoğlu Emir
118-Kerim Rota
119-Tolga Sağ
120-Ahmet Celal Cem Say
121-Selin Sayek Böke
122-Baran Seyhan
123-Sencer Solakoğlu
124-Sibel Suiçmez
125-Orhan Sümer
126-Polat Şaroğlu
127-Bülent Şık
128-Mehmet Tahtasız
129-Namık Tan
130-Mahmut Tanal
131-M.Sezgin Tanrıkulu
132-Gamze Taşcıer
133-Canan Taşer
134-Ayça Taşkent
135-Yüksel Taşkın
136-Aliye Timisi Ersever
137-Hakan Tiryaki
138-İsmet Tokdemir
139Seyit Torun
140-Ömer Kaya Türkmen
141-Yaşar Tüzün
142-Emine Uçak Erdoğan
143-Cumhur Uzun
144-Mehmet Salih Uzun
145-Pınar Uzun Okakın
146-Arman Üney
147-Özlem Ünsal
148-İsmail Atakan Ünver
149-Berna Vural
150-A.Sibel Yanıkömeroğlu
151-Aylin Yaman
152-Hüseyin Yaşar
153-Deniz Yavuzyılmaz
154-Barış Yıldız
155-Battal Yıldız
156Emre Yılmaz
157-Deniz Yücel
158-Bülent Yücetürk
159-Mahir Yüksel
160- Gökan Zeybek.
PM’YE 4 YENİ VEKİL
Tamamı milletvekillerinden oluşan önceki PM’nin ardından, 160 kişilik yeni PM aday listesinde 75 milletvekili ve milletvekili olmayan 85 isim yer aldı. Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Temmuzdaki 80 kişilik PM’ye göre listeye eklenen dört milletvekili oldu.
YDK’DA GÖREV DEGİŞİMİ
Önceki PM’de bulunan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Yüksek Disiplin Kurulu asıl aday listesinde yer aldı. Burcu Mazıcıoğlu ve Remzi Kazmaz da YDK asıl aday listesinde yer aldı. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı, avukat Bülent Yücetürk, önceki YDK’den yeni PM asıl listesine geçerken, Ali Güvenbaş ve Işıl Nağme Evgin YDK yedek listesinde yer buldu. Önceki YDK üyeleri Ahmet Tuna Soydemir, Buse Batyar, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Kubilay Cem Baran Fırat, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca ise yeni listelerde yer almadı. YENİ Parti’nin önceki YDK üyelerinden Mehmet Hadimi Yakupoğlu da kurultayda açıklanan yeni PM ve YDK asıl ve yedek aday listelerinde yer almadı.
SEKİZ KİŞİ LİSTEDE YOK
Temmuz ayında oluşturulan 80 kişilik PM’de bulunan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aliye Coşar, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı ve Mustafa Sarıgül açıklanan yeni PM ve YDK asıl ve yedek aday listelerinde yer almadı. Önceki PM üyesi Süleyman Bülbül ise YDK’YA geçti.