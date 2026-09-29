Fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masasının toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 21 Eylül'de yaptığı açıklamaları hatırlattı. Operasyonun merkezinde AKP'nin bulunduğunu, bakan, eski bakan, milletvekili ve bakan yardımcılarının fonlardan hisse alarak yüklü miktarda para çekip ayrıldığını belirten Emre, yetkili kurumların ellerindeki bilgilere rağmen kendileri açıklama yapana kadar harekete geçmediğini savundu.

"İSİMLERİNİ SİZ AÇIKLAYIN"

Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'ya ilişkin iddiaları delilleriyle gündeme getirmelerinin ardından Kaya'nın görevinden “af” talebinin kabul edildiğini söyledi. Emre, kendilerine ulaşan bilgilerin iktidarın elindeki bilgilerden daha az olduğunu belirterek, “Madem şeffaflıktan yanasınız, bizim açıklamamızı beklemeyin, isimleri siz açıklayın” dedi.

HAYRETTİN KOÇ İDDİASI

Emre, bazı kişilerin kendi adlarına işlem yaptığını, bazılarının ise aracı kullandığını belirterek, daha önce milletvekili soru önergesi ve CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarında da adı geçen Hayrettin Koç hakkında “yüklü miktarda işlemler yapıldığı” iddiasının bulunduğunu söyledi. Bu iddianın araştırılmasının kolay olduğunu belirten Emre, Koç'un “çantacılık” yapıp yapmadığının ortaya çıkarılabileceğini ifade etti. Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade ettiğine ilişkin iddialara da değinen Emre, SPK mevzuatına göre etkin pişmanlıktan yararlanılması için elde edilen veya sebep olunan menfaatin iki katının Hazine'ye yatırılması gerektiğini savundu. Emre, bu koşulun Kaya için de uygulanması gerektiğini belirterek, AYM önünde geçinemediği için yaşamına son veren Ali Şekeroğlu'na atıfta bulundu ve yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

"TEYİT ETTİKTEN SONRA..."

BDDK ve Borsa İstanbul yönetimlerinde yer alan isimlerin de incelenmesi gerektiğini savunan Emre, SPK'da işbirliği içinde olduğunu ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini iddia ettiği kişilerin araştırılmasını istedi. Yurt dışına para çıkarıldığı iddialarına da değinen Emre, Pusula yöneticilerinin hesaplarından İsviçre'deki bankalara 4 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığının anlaşıldığını öne sürerek, paranın izinin sürülmesi ve gerektiğinde varlıklara el konulması çağrısında bulundu. Kendilerine bilgileri bazı kişilerin korunduğu ve suç örgütünden rahatsız olduğu gerekçesiyle aktardığını belirten Emre, bakanlık, bakan yardımcılığı ve milletvekilliği yapmış isimlerin bulunduğunu, bunların açıklanmasını istedi. İsimleri birkaç kaynaktan teyit ettikten sonra açıklayacaklarını belirten Emre, yaklaşık 500 bin kişinin mağdur olduğunu öne sürerek ödemelerin başlaması gerektiğini, zararın kamuya yüklenmemesi ve dolandırıcılığa neden olanların mal varlıklarıyla karşılanması gerektiğini söyledi.