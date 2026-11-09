YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partiden istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in durumuna ilişkin konuştu. Yüceer'in istifa açıklamasını 'bahane' olarak nitelendiren Emre, Yüceer'in AKP'ye katılacağına yönelik duyumlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Emre, Yüceer'in istifa etmesinden birkaç gün önce parti yetkililerin telefonlara çıkmadığını söyledi.

Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Yapmış olduğu açıklama orada bahane. Şu ani il başkanı da önceki iki başkanı da kendisinin desteklediği isimler arasından seçilmişti. İl başkanı özellikle kendisinin kurultay delegesi olmak istemediğini, seçimden sonrada bizim Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın konuşmasını istedim. "Ben fedakarlık yapmak istedim" demiştir.

Kurultay delegeliğine daha bir hafta öncesinde kendisi Genel Başkanımızın yanına gelmiştir. Bir takım kurultay önerileri vermiştir. Divan Başkanlığına ilişkin talebi olmuştur, Genel Başkan değerlendireceğini söylemiştir.

Kendisinin partide 4 dönem milletvekilliği yapıştır, Büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı görülmedi.

'TELEFONLARA ÇIKMIYORDU'

Bir hazırlık olduğu şöyle görünüyordu, 5 -6 gündür partideki yetkili arkadaşların telefonuna çıkmıyordu. Ve yine mesela 3 Kasım tarihli, şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik yapan kişinin "Vekaleten yapıyor, asaleten yapılması konusunda daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvuru geri çekilmiş. 4 Kasım'a ilişkin böyle bi evrak da var elimizde. Böyle bir hazırlık yapıldığı kulağımıza geliyor. AKP'ye geçme konusunda bir duyum bizde de var. Kimseyle teması yok, bir hazırlık olduğu söyleniyor.

Biz YENİ Parti olarak hiçbir büyükşehir belediye başkanımıza, üyemize haksızlık yapmayız. Varsa tamir etmeye çalışırız. Delegelik ne koca büyükşehir başkanısınız.

Bir takım yargı tacizlerinin olduğu, hazırlıkların olduğu, dosyalara ilişkin Sayıştay'da bir takım araştırmaların bulguların olduğuna dair durumlar var.

Endişenin hakim olduğuna ilişkin duyumlar var. Yerel yönetimlerde uygulanan reçete ne? "Ya bize geç kurtul ya da cezaevi." teslim olanlar da olabiliyor.

söylenenler gerçeği yansıtmıyor, destek görmediği falan.. bunların hiçbiri olmamıştır.

Çerkezköy Belediye Başkanı AKP'ye geçtiğinde Candan Hanım sürekli buraya geldiğinde, görüşmelerde, "Beni tutuklayıp, Çerkezköy Belediye Başkanını seçmek istiyorlar, tüm plan bu" diyordu. Şimdi bu planı anlatırken, kendisi geçecek muhtemelen.

'DUYUMLARIMIZ VAR'

Emre, partilerinden Yüceer'in AKP katılacağı konusunda duyum aldıklarını da söyledi.

Yüceer'in istifasının ardından AKP'ye katılacağı yönünde iddialar kamuoyunun gündemine oturmuştu.

'BENİM ARADIĞIM YOL ARKADAŞLIĞI BU DEĞİL' DEMİŞTİ

Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta olduğu dönemde düzenlenen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara ve kendisinin delege listesine alınmamasına tepki göstermiş ve "Benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil" demişti.

Yüceer, istifa açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Bugün itibarıyla üyesi olduğum YENİ Parti'den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir.

Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.



Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ.

Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz.

11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ'a hizmettir, Tekirdağ'ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir.

Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."