İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye transferine bir tepki de YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

Tugay'a tepkisini dile getiren Başarır, "Cemil Tugay'a soruyorum: İzmir'de gezebilecek misin? Sokağa çıkabilecek misin? Ona tavsiyelerim var. Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir'de gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında AKP'nin Tugay için hazırladığı 'çöp dağı' içeren videoya da tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

"İzmir'de hiç öyle bir yer görmedim ben de ama... Böyle bir video paylaştılar. Peki İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay. İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanıysa iddianız benim öyle bir iddiam yok, İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim almaya utanmıyor musunuz? Çöpü İzmir'deki varsa alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak? Hem bir belediye başkanının İzmir'i nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Ya bu nasıl bir utanmazlık? Bakın direnenler cezaevinde. Onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde. Eğilip bükülenler, sokağa çıkacağı yüzü olmayanlar AKP grubunda rozet takıyor."