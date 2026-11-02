YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül’ün savcılık ifadesinde partisinin Genel Başkanı hakkında ileri sürdüğü iddialara belgeler göstererek çok sert tepki gösterdi.

Emre, tutuklama sürecinin ardından Emir Sarıgül’ün yeniden savcılık huzuruna çıkarıldığını belirterek, "Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül vasıtasıyla tutuklandıktan bir süre sonra tekrardan savcının huzuruna getirip ve Genel Başkanımızın akla hayale gelmeyecek suçlamalarda bulunduğunu görüyoruz" dedi.

"POLİSLERİN OLDUĞU YERDE ARACA PAKET KOYULABİLİR Mİ?"

Emir Sarıgül’ün ifadesindeki detaylara tepki gösteren Emre, iddiaların mantık dışı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Saçmalığa bakar mısınız; babası Genel Başkanımıza para vermiş, kendisi iki tane atkı almış, bu atkının içerisine para koyulmuş da Genel Başkanımıza verilmiş de... Nerede verilmiş? Yemeğe gidilmiş, Genel Başkanımız 20'den fazla insanın bulunduğu, korumaların bulunduğu bir ortamda kimse görmeden arabasına bu paketi koyabilmiş! Genel Başkanın aracına yaklaşıp bir paket koymaya polisler izin verir mi? Bu sizin aklınıza yatıyor mu? Saçma sapan iddialar, suç duyurusunda bulunacağız elbette."

OTOBÜSÜN FATURASINI GÖSTERDİ: "SATIN ALMADIK, KİRALADIK"

Parti otobüsünün alımı ve ses sistemi için maddi destek sağlandığı yönündeki iddiaları fatura göstererek çürüten Zeynel Emre, söz konusu aracın kiralandığını vurguladı:

"İddiada 'Genel Merkeze otobüs alımı konusunda destek olmak amaçlı' diyor. Bu da otobüsü aldığımız iki aylık fatura. Biz otobüsü satın alma opsiyonlu kiraladık. İçine yaptığımız bir ses sistemi yok. Firma bunu bize böyle kiralıyor. Bir yıllık kira sözleşmesi yaptık. Sonunda da satın alma imkanımız var. Ses sistemi yaptırmış değiliz, fatura burada."

"KUMPASI KURARKEN İNSANLARI İKNA EDECEK ŞEKİLDE YAPIN"

İddiaların kurgu ve asılsız olduğunu dile getiren Emre, sözlerini şöyle tamamladı:

"İddianın biri bu, çürüdü. Öteki de 'ağustosta atkı almış.' Allah akıl fikir versin. Birazcık kafanızı çalıştırın da kumpası kurarken insanları ikna edecek şekilde yapmaya çalışın."