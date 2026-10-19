Fon krizi tartışmaları sürerken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü istifa etti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik dilekçesi verdi.

Ekonomi yönetimindeki peş peşe istifaların ardından Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emir, olayla ilgili görevden alma ve soruşturma yapılmadığını öne sürdü.

Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asrın vurgunu patlıyor, hesap veren yok! İşin içinden sıyrılma taktikleri hemen devreye giriyor. SPK Başkanı Mahmut Sütçü, 'sağlık sorunları' gerekçesiyle istifa ediyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, emeklilik dilekçesiyle veda ediyor.

Görevden alma yok, soruşturma yok! Vurgunu yapanlar serbestçe geziyor, tövbe hesabına para yatıranın dosyası sessiz sedasız kapatılıyor.

Esas sorumlular yerinde oturmaya devam ediyor. Bu işi böyle kapatamazsınız, hesap verilene kadar takipçisiyiz!"