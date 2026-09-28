YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, cumartesi yaptığı açıklama ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Denizcilik' hisseleri üzerinden manipülasyon yaptığını belirtmiş ve ikilinin bu yolla yalnızca 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde getiri sağladığını duyurmuştu.

Bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise fon skandalına yönelik yeni gelişmelerin yaşandığını belirterek, soruşturmaya çok sayıda farklı ismin daha dahil edileceğini öne sürdü.

"YENİ İSİMLER AÇIKLAYACAĞIZ"

Günaydın, Kaya ailesinin karıştığı skandalın ardından yalnızca AKP'den istifa edildiğini ve iki isim hakkında adli bir girişimde bulunulmadığını hatırlatarak, kendilerinde fon skandalına dair iktidar ile ilişkili çok sayıda yeni ismin olduğunu söyledi. Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya örneğinde olduğu gibi bu tür bilgileri 'hesap numarası' dahi paylaşacakları kadar somut verilerle destekleyeceklerini, bu nedenle şu anda yeni isimleri açıklamadıklarını ancak en kısa sürede yeni isimleri ve AKP ile olan bağlantılarını ifşa edeceklerini söyledi.

Günaydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Arkadaşlar şunu da ifade edeyim ki nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız ve orta boy bile sayılamayan şirketlerin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız.

Şimdi böylece büyük bir dolandırıcılık yapmış olan kişiye ediniminin iki katını ödeyerek buradan kurtulma hakkı veriliyor. Buradan kimler yararlanacak? İzliyoruz. Dolayısıyla mal varlığına tedbir atılacak ilk adımdır. Geç kalmış bir adımdır ama atılması önemlidir. Diğer adımları da takip edeceğiz.

Onun dışında başka isimler var, dediğim gibi. Zamanı geldikçe, gün geçtikçe hepsini açıklayacağız.

Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya örneğinde olduğu gibi inkâr edilemeyecek bir netlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. İçeriden de "Artık yeter artık" diyen insanlardan da bize bilgi geldiğini de ifade edeyim."