YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HALK TV ÖNÜNE ÇAĞRI YAPTI

Zeynel Emre, MYK’da alınan kararı duyurarak çarşamba günü saat 19.30’da Halk TV önünde dayanışma mitingi gerçekleştireceklerini belirtti.

Zeynel Emre şunları söyledi:

"Şimdi siyasete atadıkları butlanlarla, medyaya atadıkları kayyımlarla ülkeyi karanlığa mahkum etmek isteyen bir iktidar var. Ama bu çaba boş. Halk TV halkın, biz Halk TV'yi yalnız bırakmayacağız, Halk TV ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bugün bir çağrıyı buradan yapmak isterim: Öncelikle YouTube'da ilk etapta 2 milyon civarında takipçisi olan Halk TV'nin umarım milletimizin büyük dayanışması, bizim çağrımız, yapılacak kampanyalarla on milyonları bulabilmesidir. Bizler de oralarda tıpkı kanallara konuk olduğumuz gibi Genel Başkanımız, bizler, yönetici arkadaşlarımız oralara konuk olmaya devam edecektir.

MYK’da aldığımız karar gereğince çarşamba günü, 19.30’da tüm İstanbulluları, Halk TV önüne bekliyoruz. Orada Halk TV ile dayanışma mitingi yapacağız. Genel Başkanımız diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bu konuyu istişare edecek. Bu, YENİ Parti’nin meselesi değildir. Halk TV herkesin sesini duyurduğu, tüm muhalif siyasetçilerin, genel başkaların sesini duyurduğu mecradır. Bugüne kadar hep onlar bizim yanımızda oldu ve bugün de biz onların yanında, Halk TV ve çalışanların, yöneticilerin yanında olacağız, dayanışmamızı göstereceğiz. Ben tüm İstanbulluları parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye'deki demokrasiye, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, medya özgürlüğüne katkı sunmak amacıyla çarşamba günü yapılacak mitinge davet ediyorum.”