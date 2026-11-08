Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in partisinden istifasını açıklamasının hemen ardından Başkent kulisleri hareketlendi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımda Yüceer’in iktidar partisine geçeceğini öne sürdü. Burhan paylaşımında doğrudan, "Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti’ye katılacak" ifadelerine yer vererek transfer iddiasını gündeme taşıdı.

"HASTAYKEN YAŞANANLARI KABUL EDEMEM"

Yüceer, kendisini istifa kararına götüren sürecin, Tekirdağ İl Kongresi'nde yaşanan kurultay delegeliği krizinin ardından geldiğini söyledi. Tedavi gördüğü ve hasta yatağında bulunduğu bir dönemde isminin kurultay delegesi listesine yazılmamasına sert tepki gösteren Yüceer, yayımladığı açıklamayla yol ayrımının gerekçelerini sıraladı.

Meseleyi basit bir liste tartışması olarak görmediğini vurgulayan Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla üyesi olduğum YENİ Parti'den istifa ediyorum. Son olarak hasta yatağında olduğum bir dönemde, il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini, bu tartışmalar yüzünden kongrenin başlatılamamasını ve şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir; yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır, yol arkadaşlığı hukukudur, seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir."

"YOL ARKADAŞLIĞI BU DEĞİL"

Candan Yüceer, kentin kaybedecek vakti olmadığını belirterek, siyasi polemikler yerine 11 ilçenin beklentilerine odaklanacağını ifade edip açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden altyapı, yol, su ve sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim enerjim siyasi hesaplaşmalara değil, hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye harcanacak. Başımız dik, alnımız açık bir şekilde güzel şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."