YENİ Parti milletvekillerinin 10 Eylül’de başlattığı saha çalışmaları 30 Eylül’e kadar devam edecek. Çalışmalar kapsamında hazırlanan raporların genel merkeze iletilmesinin ardından kentlerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar oluşturulması hedefleniyor.

BirGün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, YENİ Parti sahadaki çalışmalarında yalnızca sorunları gündeme getirmek yerine çözüm önerilerini de anlatan bir yöntem izliyor. Partinin dört temel sacayağı üzerine kuracağı hükümet programını da “vaatler listesi” şeklinde kamuoyuna açıklayacağı belirtildi.

Saha çalışmaları ve hazırlanacak somut vaatlerin yanı sıra, mevcut seçim sisteminin ortaya çıkardığı olası ittifak seçenekleri için de çalışmalar hızlandırıldı.

İTTİFAK MODELİ İÇİN ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Seçim hazırlıkları kapsamında özel bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturacağı belirtilen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, kurmaylarıyla birlikte ittifak modeline ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre ittifak senaryolarının hazırlanmasında siyaset bilimi alanında çalışan akademisyenlerin yanı sıra CHP’de uzun yıllar siyaset yapmış deneyimli isimlerin görüşlerine de başvuruldu.

“ORGANİK İTTİFAK” MODELİ

Özgür Özel’in “görünmez zincir” olarak tanımladığı partiler arasındaki doğrudan ittifak modelinden tamamen vazgeçildiği belirtildi.

YENİ Parti kurmaylarından biri, Türkiye’de demokrasi sorunlarının giderek derinleştiğini savunarak, farklı toplumsal kesimlerin ortaklaşa hareket etmesine dayalı bir model üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Söz konusu kurmay, toplumun farklı kesimlerini etkileyen mevcut düzenin değiştirilmesi amacıyla kendiliğinden ve “organik ittifaklar” kurulmasının hedeflendiğini değerlendirdi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE MAHALLE MECLİSLERİ ROL ALACAK

YENİ Parti kaynaklarına göre, olası ittifak görüşmelerinde mahalle meclislerine de yetki verilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede iktidarın politikalarına karşı çıkan, hak kayıpları yaşadığını belirten ve ülkenin geleceğine ilişkin kaygı taşıyan farklı toplumsal kesimlerin ortak mücadeleye çağrılacağı ifade edildi.

YENİ Parti kurmayları, ittifakların mahallelerden başlayarak sandığa kadar taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

RAPORLAR İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNE YÖN VERECEK

Mahalle meclislerinin toplumun farklı kesimleriyle dayanışma içerisinde çalışacağı belirtildi. Meclis üyelerinin farklı siyasi partiler ve siyasi geleneklerle güven temelinde ilişkiler kuracağı aktarıldı.

Mahalle meclisleri tarafından hazırlanacak raporların ise YENİ Parti yönetiminin olası ittifak görüşmelerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.