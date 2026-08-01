24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti'ye 210'un üzerinde CHP'li belediye geçiş yaparken, bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı CHP'nin adayı olarak açıklayacağı iddialarının ardından sürece ilişkin YENİ Parti'den yanıt gecikmedi.

MECLİS DENGELERİ GÖZETİLİYOR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerde meclis üyelerinin durumunun gözetildiği, bu nedenle YENİ Parti'ye katılmayan tüm belediyelere 'butlan destekçisi' muamelesi yapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na mesafeli şekilde CHP'de kalmaya devam etmesinin ardından olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı için beklenen açıklama YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut, Onlar TV'de katıldığı yayında Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ Parti ve genel seçim gündemine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bulut, "Ben Mansur Yavaş'ın YENİ Parti olmadan aday olacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı.



YAVAŞ İÇİN YENİ PARTİ'DEN ADAYLIK SİNYALİ

Bulut, sözlerinin devamında “Her seferinde 'Belediye başkanlığı adaylığımı ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yaparım' demişti. Çünkü asıl kitle orada.” diyerek “Yarın da cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde ikilik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır. Siyasi aklı, duygusal aklının ötesinde bir siyasetçi olarak görüyorum ben Mansur Yavaş'ı" ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ EKRAM İMAMOĞLU"

YENİ Parti’nin bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa, Yavaş’ın da isimlerden biri olduğuna dikkat çeken Bulut, adaylık konusunda konuşmadıklarını belirterek “Hiç konuşmayacağız da. Çünkü bizim adayımız var zaten. Adayımız Ekrem İmamoğlu. Sadece bizim adayımız da değil. Ön seçimden çıkan bir aday” dedi.

“O döneme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna elbette bakılır. Ama bugün mesele, genel başkanımızın söylediği gibi, yol cümleden değerlidir” ifadelerini kullanan Bulut, “İnanın kişilerle ilgili hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi kalmadı. Bunun içerisinde genel başkan da dâhil olmak üzere” açıklamasında bulundu.