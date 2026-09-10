YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair soruları yanıtladı.

"GENEL BAŞKANA BİLGİ VERİLDİ, BİR SORUN YOK"

Bir gazetecinin, Yavaş’ın görüşme sonrası sarf ettiği “Eğer partimi rahatsız ettiyse gereğini yaparım” ifadesini hatırlatması üzerine konuşan Günaydın, Yavaş’ın Ankara’daki hizmetlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi bünyesinde metro projeleri, büyük yatırımlar, kredi ve onay süreçleri için merkezi hükûmetle temas kurulmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Günaydın, Yavaş’ın zirve öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı’na bilgi verdiğini aktararak “Burada da bir sorun yok” dedi.

"MANSUR YAVAŞ BİR DENGE POLİTİKASI İZLİYOR"

Görüşmede yalnızca Ankara’nın büyük altyapı ve yatırım projelerinin masaya yatırıldığını belirten Günaydın, Mansur Yavaş’ın sergilediği tutumu şu sözlerle özetledi:

“Yani Mansur Yavaş diyor ki, ‘Ben bu kaotik ortamda bir denge politikası izlemeye devam edeceğim. Ankaralı'nın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın.’”

"PARTİ DEĞİŞTİRECEK" İDDİALARINA SERT YANIT

Erdoğan ile yapılan zirvenin ardından ortaya atılan "parti değiştirecek" iddialarına ve siyasi senaryolara sert tepki gösteren Günaydın, Mansur Yavaş'ın konuya ilişkin net duruşunu hatırlattı:

“Ve bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim; beni seven, bana güvenen, yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak, hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olmayacaktır.”

Söz konusu ifadelerin ardından "Bu kadar basit" değerlendirmesini yapan Günaydın, Yavaş’ın ekranlarda kendi hakkında yapılan spekülasyonlara gösterdiği, “Her gün televizyonlarda arkamızdan dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık, onlar utanmaktan bıkmadılar” tepkisini hatırlatarak açıklamasını tamamladı.