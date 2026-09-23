Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız şekilde devam edeceğini açıkladı. Yavaş, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirttiği açıklamasında, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır…" dedi.

YENİ PARTİ'DEN İLK TEPKİ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Yavaş'ın istifasına ilişkin, "Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu bir belediye başkanımızdır. Ayrıca bir açıklama yapma gereği duyarsa kendisi yapacaktır" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin mahkeme kararıyla atanmış Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin, "Kendi siyasal tercihi" yorumunda bulundu.