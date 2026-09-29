Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 50 günlük aranın ardından 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılına girmeye hazırlanırken siyaset kulislerinde protokoler hareketlilik tırmandı. Katılımlarla birlikte temsil edilen parti sayısının yediye yükseldiği Meclis'te, YENİ Parti açılış günü izleyeceği tutumu belirledi.

YENİ PARTİ LİDERİ RESEPSİYONA KATILMAYACAK

1 Ekim akşamı gerçekleştirilecek olan geleneksel Meclis Resepsiyonu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP ve DEM Parti gruplarının tam kadro katılması, CHP’nin de temsil edilmesi bekleniyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise resepsiyona katılmama kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda YENİ Parti heyetinin akşam düzenlenecek organizasyonda yer almayacağı aktarıldı.

GENEL KURUL SALONUNDA 'AYAĞA KALKMAMA' TUTUMU

Meclis Genel Kurulu, Perşembe günü saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerine hitap etmek üzere salona girmesi esnasında YENİ Parti milletvekillerinin ayağa kalkmayacağı ifade edildi. Bu sergilenen tavrın, partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği politik tutumun bir göstergesi olacağı kaydedildi.

GÜNDEMDE FON KRİZİ VAR

Yeni yasama döneminde Genel Kurul'daki ana tartışma odaklarından birini fon krizi oluşturacak. Muhalefet partilerinin konunun araştırılmasına yönelik önergelerini sunması ve ortak bir araştırma komisyonu kurulması talebi masada bulunuyor. AKP kanadının ise konunun sadece fon kriziyle sınırlı kalmayıp genel yatırım araçlarını kapsayacak bir çerçevede ele alınmasını değerlendirdiği ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, araştırma komisyonunun zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Aktörlere güven tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Öztrak, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) inceleme yapması ve siyasi etik ile siyasetin finansmanına yönelik yasal düzenlemelerin süratle çıkarılması çağrısında bulundu.

13. YARGI PAKETİ VE TÜTÜN YASAĞI MASADA

Meclis Genel Kurulu'nun ilk etapta ele alacağı düzenlemeler arasında Kızılay kanun teklifi bulunuyor. Ardından tütün kullanımına ilişkin yeni kısıtlamaların görüşülmesi planlanıyor. Hazırlanan taslakta, 2015 ve sonrasında doğanlara tütün ürünleri satışının yasaklanması ile kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerinde özel sigara alanlarının oluşturulması yer alıyor.

Yasal takvimde öne çıkan bir diğer başlık ise 13. Yargı Paketi. Taslak kapsamındaki düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının sonlandırılması ve nafaka süresinin evlilik süresiyle orantılı hale getirilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda boşanma davaları ile velayet, nafaka ödemesi ve mal paylaşımı davalarının birbirinden ayrılması; öncelikle boşanma kararının neticelendirilmesi hedefleniyor.