YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin bağış kabul etmeye başladığını duyurdu. Bağış sayfasını paylaşan Özel, “Yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak” ifadelerini kullandı. Kampanyanın duyurulmasının ardından ilk günde 31 bin 934 kişinin toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yaptığı bildirildi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özgür Özel’in YENİ Parti için başlattığı dayanışma kampanyasına yaptığı bağışla gündem oldu. Gökçek, kampanyaya 1 lira 3 kuruş bağışta bulunduğunu açıkladı.

'PARAYI DİKKATLİ KULLANIN'

Paylaşımının devamında Özgür Özel’e seslenen Gökçek, “Benim yardımımı lütfen dikkatli kullan. Parayı çarçur etmeyin. Bir de paraya Veli Ağbaba’ya dokundurtmayın. Cebine atar diye korkuyorum” ifadelerini kullandı. Gökçek, yaptığı bağışa ilişkin banka dekontunu da paylaştı.

'HELALE HARAM KARIŞTIRMAYIZ, İADE ETTİK'

Yeni Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'dan Gökçek'e cevap geldi. Günaydın "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik!" ifadelerini kullandı.