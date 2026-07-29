Üsküdar Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte toplam yedi kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu gelişmenin ardından siyaset dünyasından tepkiler yükselmeye başladı.

Geçtiğimiz dönemde CHP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılan Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökan Zeybek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üsküdar’a yönelik gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonuyla birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da kazandığımız belediyelere yönelik operasyonların sayısı, İBB dahil 16’ya ulaştı.

Halkımız bilsin…

Bu düzen sandıkta kabul etmediği sonuçlara karşı kendi demokrasi anlayışını uyguluyor. Seçimleriniz ve oylarınız bu iktidar tarafından açıkça küçümseniyor.

Sinem Dedetaş’ın tek “suçu” Üsküdar gibi iktidarın en önemli ilçesini kazanmış olmasıdır.

Sinem başkanımız defahetle sordu…

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Tek “suçu” İBB ile birlikte Üsküdar sahilinde yıllarca kamu alanlarını işgal eden düzeni sonlandırmasıdır.

Vakıflara akan paraları kesti. 30 yıl sonra Üsküdar’ı halkçı, sosyal belediyecilikle buluşturdu, tüm zorluklara rağmen başarıyla çalıştı.

Bugün yaşananların ardındaki gerçek sebepler bunlardır.Bu operasyonlar, milletimiz nezdinde yaşadığınız erimeyi durdurmuyor. İlk sandıkta bu hukuksuzlukların karşılığını daha büyük yenilerek ve yaşayarak anlayacaksınız. Sinem başkanımızın sonuna kadar yanındayız."