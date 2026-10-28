YENİ Parti’nin fon krizi soruşturmasının ayrıntılarını açığa çıkarmak amacıyla oluşturduğu 10 kişilik milletvekili kurulu, tutukluları cezaevlerinde ziyaret edecek. Parti kurmayları, görüşmelerde olayın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için sorular yöneltileceğini belirtti.

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 27 Ekim’de Ankara’daki parti genel merkezinde Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının başlıca gündemlerinden biri borsadaki fon krizi ve krizin siyasi etkileri oldu.

Kurmaylar, milletvekili kurulunun çalışmalarına ilişkin, “Arkadaşlarımız soruşturma kapsamında tutuklananları cezaevlerinde ziyaret edecek, gerçeğe erişmek için sorular soracak” dedi. İktidarın olayı tüm boyutlarıyla ortaya çıkarmadığını savunan kurmaylar, görüşülecek kişilerin başka isimlere de işaret edebileceğini belirtti.

ANKETLERDE 6 PUANLIK KAYIP İDDİASI

Partinin ekonomi kurmaylarının katılımıyla oluşturulan fon krizi masasının toplantıları sürerken, krizin etkilerinin anket çalışmalarıyla da ölçüldüğü öğrenildi.

Anketleri değerlendiren YENİ Parti kurmayları, fon krizinin AKP’ye 6 puan kaybettirdiğini ileri sürdü. Kurmaylar, AKP’ye yakın kamuoyu araştırmacılarının çalışmalarında da bu ölçüde bir gerileme görüldüğünü ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiğini savundu.

Ağustos ayındaki anketlerde kısa süreliğine ikinci sıraya gerilediklerini belirten kurmaylar, eylül itibarıyla yeniden birinci parti konumuna geldiklerini söyledi. Kurmayların aktardığına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra YENİ Parti ile AKP arasında YENİ Parti lehine üç puan fark bulunuyor. Kurmaylar ayrıca her altı aileden birinin fon krizinden etkilendiğini ve AKP seçmeninde ciddi tepki olduğunu öne sürdü.

BASKIN SEÇİM BEKLEMİYORLAR

Kurmaylara, Erdoğan’ın emeklilerle ilgili yıl sonunu işaret eden açıklamalarının baskın seçim habercisi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de soruldu.

“Fon işi bu kadar gündemdeyken ve AKP anketlerde geriye giderken baskın seçime gitmez” diyen kurmaylar, Erdoğan’ın ekonomiyi toparladıktan sonra seçime gitmek isteyeceği görüşünü dile getirdi. Buna karşılık ülkenin bir an önce seçime götürülmesi gerektiğini savundu.

“EN AĞIR BASKILARA HAZIRLANIYORUZ”

Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyonları da değerlendiren kurmaylar, kendi belediyelerine yapılanların AKP’li belediyelere yapılmadığını savundu. Halk TV’nin kapatılmasının da seçmenlerinde travma yarattığını ifade etti.

İktidarın seçime kadar baskıyı artıracağını öngördüklerini belirten kurmaylar, “Bundan sonrasında bizim en ağır baskılara hazırlanmamızdan daha doğal bir şey yok” dedi. Parti ve örgütün diri tutulmasının önemine işaret eden kurmaylar, iktidarın en ciddi alternatifi oldukları için hedef alındıklarını ileri sürdü.

MYK’da ayrıca Mekke Anlaşması, 14-15 Kasım’da yapılacak Birinci Olağan Kurultay’ın hazırlıkları, tamamlanan kongre süreçleri ve yeni örgütlenme modeline ilişkin çalışmalar ele alındı. 2027 Bütçesi, TBMM grubunun çalışmaları, güncel üye sayısı ve CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının AİHM’e taşınması da toplantının gündeminde yer aldı.