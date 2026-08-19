Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Güngen’in YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırının ardından düzenlediği basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle başlatıldığı belirtildi. “SALDIRI PARTİMİZİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLER TARAFINDAN YAPILDI” Güngen, saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırgan ve olayın arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Güngen, “Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Başsavcılık tarafından söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek Güngen hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. MELİH MERİÇ BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün akşam saatlerinde merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Meriç, ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Meriç’in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ile 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan S.A.K.’nin CHP’nin eski Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu öğrenilmişti. S.A.K. ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu H.K. hakkında tutuklama kararı verilmişti.

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