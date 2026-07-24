Kurucular Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"- Partimizden istifalarımızı verip önce İçişleri Bakanlığına sonra yargıtaya, TBMM Başkanlığına başvurularımızı yaptık. Anadolu Kulübü'nde Atatürk'ün talimatları ile kurulmuş bu kulübün 100. yılında toplandık ve Yeni Partimizin emeklilerin, çiftçilerin, gençlerin kadınların Atatürkçülerin Yeni Partisinin ilk toplantısını gerçekleştirdik."

"YARIN SAAT 11.00'DA ANITKABİR'DEYİZ"

"- Kurucular Kurulu üyelerimiz beni Yeni Parti Genel Başkanı olarak seçtiler.

- Ardından 80 kişilik PM 15 arkadaşımızdan oluşan YDK üyelerimizi belirledik. Yarın saat 11.00'da Anıtkabir'de Atamızın huzurunda olacağız. Ardından yarın saat 12.00'de ilk PM toplantımızı yapacağız. Ardından Kurucu MYK Üyelerimiz PM onayı ile göreve başlayacaklar. Pazartesi'den itibaren 81 ilde örgütlenmeye başlıyoruz."

"SALI GÜNÜ İŞLEMLER TAMAMLANACAK"

"- Salı günü sabah saatlerinde Meclisteki dağılıma uygun olarak Meclis kapalı grup toplantımızı yapıp salı günü saat 15.00 itibariyle Ana muhalefet partisi olarak yerimizi alacağız."

"10 GÜN İÇERİSİNDE YENİ GENEL MERKEZ ÇALIŞIR HALE GELECEK"

"- Bundan sonraki gelişmeler buna dairdir. Yeni Genel Merkez binamız hazır 10 gün içerisinde yeni genel merkezimizde çalışır hale geleceğiz.

- CHP'nin işgal altında olduğu yağmur altındaki yürüyüşümüzde Genel merkezimizi TBMM olarak söyledik. O günden bugüne bu kararlılığımızı sürdürdük. Bugünden sonra yeni Genel Merkezimiz açılınca faaliyetler orada devam edecek. Şuanda Yeni Parti'ye herhangi bir bağış aidat toplamıyoruz. Bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye uyarı yapıyoruz."

"MANSUR YAVAŞ'IN DURUMU NETTİ"

"- Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir. 'Ben Yeni Parti'de yokum' demeyen herkesi yanımızda biliyoruz. Şuanda Belediye Meclis üyelerinin, Belediye Başkanlarının durumu noktasında bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Kimse kimseyi neden katılmadın diye suçlamasın.

- Bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşımasına engel olacak her hesabı boşa çıkartacak hesabımız var.

- Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Ayrıca Yeni Parti'nin yeni siyaset anlayışı halkla birlikte siyaset olacak."

BAHÇELİ'NİN HAZİNE YARDIMI AÇIKLAMASI

"- Devlet Bey bu anlamda kıymetli değerlendirme yapmış. Bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla beni aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. "Keşke bir ayrılık olmasaydı" dedi. Esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden beklentimiz yok."