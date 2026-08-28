YENİ Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki dört katlı genel merkez binasında son hazırlıklar tamamlandı.

Binaya parti logosu asıldı ve dış cephe giydirme çalışmaları sürüyor.

Resmi açılış ve faaliyetler, 31 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilecek Parti Meclisi, Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantılarıyla başlayacak.

"HER ŞEYİ HALKIMIZIN BAĞIŞLARIYLA YAPTIK"

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, binanın 5 Ağustos'ta alındığını ve o günden itibaren tadilat, bakım ve inşaat süreçlerinin yürütüldüğünü belirtti. Ceylan, 29 Temmuz'da başlayan bağış kampanyasının halktan büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Ceylan, "Bu gördüğünüz her şeyi halkımızın bağışlarıyla yaptık. Kılı kırk yararak, onların bize emanet ettiği kaynakları en iyi şekilde koruyarak ve savunarak, çok ince eleyip sık dokuyarak bu harcamaları yaptık. Halkımıza layık bir genel merkez yapmaya çalıştık" dedi.

Üye kayıtlarının da açıldığını belirten Ceylan, giriş aidatlarından gelir elde edildiklerini ve sürecin şeffaf yönetildiğini ifade etti. Şu an yapım aşamasında olduğu için giderlerin tam olarak açıklanamayacağını, ancak tüm işlemler bittiğinde maliyetlerin net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

"MİLLETİMİZ BİZDEN İKTİDAR BEKLİYOR"

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, genel merkezin bir ay gibi kısa bir sürede hazır hale getirildiğini dile getirdi. Çakırözer, bağışlar ve üye aidatlarıyla toplam bütçenin yaklaşık 500 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

Üyelik sayısının 26 Ağustos'ta 503 bin olduğunu, ardından 565 bine çıktığını ve şu anda 600 bine hızla yaklaştığını aktaran Çakırözer, vatandaşın sadece imza atıp bağış yapmakla kalmadığını, aynı zamanda iktidar yolculuğunun sorumluluğunu da üstlendiğini belirtti.

Çakırözer, "Milletimiz bizden iktidar bekliyor. Sadece beklemiyor, aynı zamanda bu yolculuğa ortak oluyor. Milletimizin böylesine teveccüh göstermesi, hem katılması hem sorumluluk alması hem bizimle kol kola girip yürüyor olması, iktidar ortaklığını da yapması... Bizim için çok büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Partinin saha çalışmalarına da değinen Çakırözer, siyasetin salonlarda değil, halkın içinde yapıldığını vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel'in yarın Kocaeli, cumartesi günü Kayseri'de olacağını belirten Çakırözer, partinin otobüsünün de bağışlarla temin edildiğini ve yurt gezilerinin başlayacağını söyledi.

Eylül ayında YENİ Parti'nin 90 milletvekilinin saha takvimine çıkacağını belirten Çakırözer, milletvekillerinin Türkiye'nin dört bir yanında ilçe ve il kongrelerine katılacağını, yeni nesil siyasetin ilkelerini ve Türkiye'yi nasıl değiştireceklerini anlatacaklarını belirtti.