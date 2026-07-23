CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in "yeni parti" kurma kararı sonrası siyaset ısındı; CHP milletvekilleri, TBMM'de kapalı grup toplantısında bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında toplanan ve yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından vekiller, yeni partinin kurucular kurulu için imza verdi. Edinilen bilgilere göre 90'ın üzerinde milletvekili kurucular kurulunda yer almak üzere imza attı. Murat Emir, toplantının ardından yaptığı açıklamada, grup toplantısının olağan prosedür kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, grup faaliyetlerine ilişkin denetim ve ibra süreçlerinin oy birliğiyle tamamlandığını söyledi. DİLEKÇELER İÇİŞLERİ'NE SUNULACAK Kurucular kurulu için imza sürecinin bugün tamamlanması durumunda, milletvekillerinin istifa etmesi ve kuruluş dilekçesinin yarın İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. İmza sürecinin tamamlanmaması durumunda dilekçe teslimi 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. ATATÜRK REFERANS OLDU Görüşmelerinin ardından saat 17.15 itibarıyla TBMM’den ayrılan Özgür Özel’in yarın Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cuma namazı kılması bekleniyor. Özel’in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlanıyor.

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