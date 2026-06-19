İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün uzun bir açıklamayla CHP'den istifa ettiğini açıklaması en çok konuşulan gündemler arasında yer aldı.

Tugay, CHP'den istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. İyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

TUGAY, ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA NE YAPACAK?

Gazeteci Yağız Barut'un haberine göre, CHP'den istifa eden Tugay CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in parti kurması halinde yeni partiye katılacağını söyledi.

Tugay, açıklamasında Özel ile yakın olduklarını ve Özel'in alacağı kararın kendisi açısından kıymetli olduğunu söyleyerek "kurulduğu takdirde" yeni partiye katılacağını belirtti.

Öte yandan Tugay istifa açıklamasında Özgür Özel'e yönelik ifadeler kullanmamasını da "metni kısa tutmak amacıyla bazı detayların gözden kaçması" olarak gerekçelendirdi.