Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, YENİ Parti'nin ismi ve rumuzuna yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuruyu bugün düzenlenecek toplantıda ele alacak.

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu. Başsavcılık, "iltibas" (karıştırma/benzerlik) gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. Verilen süre içinde isim değişikliğinin gerçekleştirilmemesi üzerine dosya Başsavcılık tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.

SAVUNMA SÜRESİ TAMAMLANDI

Yüksek Mahkeme, konuyu ilk olarak 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde görüşmüş ve esasa ilişkin savunmasını hazırlaması amacıyla YENİ Parti'ye bir ay süre vermişti. YENİ Parti, tanınan kanuni süre içerisinde savunmasını tamamlayarak AYM'ye sundu.

BUGÜNKÜ GENEL KURUL'DA KARAR BEKLENİYOR

AYM Genel Kurulu, bugünkü toplantı gündemine YENİ Parti'nin durumunu aldı. Yüksek Mahkeme'nin, "YENİ Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık teşkil edip etmediğini değerlendirmesi ve "partinin isim ile rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesine" ilişkin talebi bugün karara bağlaması öngörülüyor.