CHP'de tarihi günler yaşanırken Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için ilk adımın yarın atılması bekleniyor.

Özel cephesinde toplantı üstüne toplantı yapılırken, bu gece de Meclis'te milletvekilleriyle bir toplantı yapılacağı belirtildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, saat 11.00’de Meclis’te gerçekleştirilen 15 dakikalık kapalı grup toplantısında konuşulmadığı ifade edilen Yeni Parti için saat 23.00’teki toplantıyı işaret eden CHP kurmayları, “Kritik kararlar alacağız” değerlendirmesini yaptı.

Sabah saatlerinde kapalı grup toplantısına katılımın 68 milletvekili ile sınırlı kaldığı aktarılırken, Özel'in bu toplantıya katılmaması ve 'önemli' toplantını 23.00'e bırakılmasının katılımın düşüklüğünün nedeni olarak gösterildi.

23.00'te yapılacak toplantının ardından kurucular kurulunda yer alacak 90'ı aşkın vekilin de CHP'den resmen istifa etmesi bekleniyor.